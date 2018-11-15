高雄》超強！新高雄伊索寓言 暗諷陳其邁政見

他們就是創作文中的依依與貳貳，看懂高雄伊索寓言了嗎？（圖／中時資料照）

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中時電子報
PTT政黑版創作被讚譽高雄版伊索寓言。（圖／翻攝PTT）

高雄市長選情進入短兵相接肉博戰，PTT政黑版出現一篇暗喻高雄選情的創作。講述路邊一個生病又快餓死的人，向人討吃的，散步經過的路人「依依」，要給這快餓死的人吃地瓜先止飢，但被同行的「貳貳」阻止，他要這快餓死的人再等個4天，就可以吃到鮑魚跟燕窩，後來，依依跟貳貳還吵起架來，貳貳罵依依「抓到了，你嫌他又病又窮」。PTT網友大讚「高明創作」，是「某城市版的伊索寓言」。

這一篇是網友officegirl於15日在PTT政黑版的發文，該創作中的主角之一「依依」，暗指1號韓國瑜，「貳貳」則指2號陳其邁。依依跟貳貳兩人在路上散步，看到地上倒臥一個滿臉病容的人，說自己「生病又沒錢吃飯，快餓死了」，依依要拿身上的地瓜跟白粥給生病的窮人吃，但貳貳反對，說「吃什麼地瓜這種沒用的東西，我家裡有鮑魚、人參、當歸、還有珍藏的燕窩4.0碗，通通給你吃。」

又病又窮的路人想吃貳貳家的高級食物，但貳貳說，「現在當然不行，要回家拿給你，快則4天，慢則8天，還有可能回家的路上被睡醒的媽媽帶去台北招待上司了。」

依依要給路人地瓜吃，但貳貳不准，依依跟貳貳吵架，依依說「你又不是他爸爸憑什麼管他？」、「你瞧他滿臉病容，又病又窮，就先讓他吃我的地瓜吧，之後我們在慢慢幫他調養身體，好不好？」吵架果然沒好話，貳貳說，「抓到了，依依嫌路人又病又窮.......」

看完officegirl的創作文，網友笑死！「哈哈哈哈哈哈哈哈」、「幹 好傳神」、「這篇好強XDDDD」、「推依依的善心」、「已跪，這篇超級貼切，佩服」。

(中時電子報)

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