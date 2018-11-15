青少年電子煙吸食率攀升 董氏籲師生共同拒菸

2018年11月15日 16:55 中時 林周義

每20分鐘就有1人死於菸害！《菸害防制法》新規定自2009年實施至今，傳統紙菸的吸菸率已減低，但電子煙在青少年的吸食率卻有所增加。國健署統計，目前有5萬名青少年正在使用電子煙。為防菸癮入侵校園，立委吳焜裕、陳曼麗及陳宜民與董氏基金會、衛福部合作，鼓勵全國406萬師生成為「拒菸超人」。

國健署統計，2016年至2017年間，成年人的吸菸率已由15.3%降至14.5%，但值得關注的是，國、高中生吸食電子煙的比率已由2014年的2.0%與2.1%，竄升至2016年的3.7%與4.8%，成長了將近一倍。

國健署表示，電子煙、加熱式菸品，因設計新潮、酷炫，又與科技、電子產品結合，吸引不少年輕族群使用。但根據研究，青少年的大腦仍在發育，一旦接觸尼古丁，將影響認知功能，並加劇注意力不集中的問題。

另一方面，根據美國針對12-18歲青少年的調查，過去1個月有吸菸的青少年中，超過7成的人在過去1年曾想戒菸，但真正成功者不到2成，可見尼古丁具強烈成癮性，易讓青少年成為常規吸菸者。調查也指出，菸品與酗酒、藥物濫用密不可分，有吸菸的青少年使用大麻、古柯鹼的的機率更高達4-5倍，不可輕忽。

11月即將三度當奶爸的庾澄慶擔任拒菸代言義工，化身「拒菸超人」，號召師生參與臉書活動「拒菸超人在我班」，讓新世代秀出專屬班級的拒菸創意照，並與全國數以萬計的班級PK，提供「向菸說不」的最潮平台。

國健署署長王英偉表示，吸菸不僅賠上個人健康、成為菸商的「抖內」，更讓青春受捆綁。因此提醒民眾，勿嘗試任何會使人成癮或成份不明的物品，並鼓勵師生們運用網路力量、同儕間的影響，讓更多年輕朋友遠離菸品。立委吳焜裕、陳曼麗、陳宜民也表示，將努力修訂《菸害防制法》，不讓下一代成為新癮害世代。

(中時 )