台南》高思博坦言韓流高漲 台南受惠最直接

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選舉進入倒數，國民黨台南巿長候選人高思博今天接受專訪，坦言近期南部民心思變的潮流高漲，很大一部份要歸功於韓國瑜，且「台南受惠最直接」，韓國瑜打破國民黨過去的打法，國民黨即使勝選也會面臨黨內人事重組問題，而民進黨重組會更立即。

高思博今天接受「POP撞新聞」主持人黃清龍專訪表示，這次選舉是對民進黨執政兩年的考驗，他指出蔡英文才執政兩年就將政治資本耗損光，現在蔡英文和民進黨的聲勢直直落，「前兩位民選總統到第二任才會面臨跛腳鴨危機」。

高思博說，台灣近年來政治變化的速度很快，已經不是鐘擺效應的程度，「有時簡直是海嘯！」他坦言這對國民黨當然是機會，但強調國民黨還是該積極爭取選民支持，「不能坐等對手爛就想拿到機會」。

高思博強調，近期南部民心思變的潮流越來越高漲，他坦言很大一部份要歸功於韓國瑜，特別是「韓流的外溢效應台南受惠最直接」，他稱讚韓國瑜這次的打法破解了國民黨沒有資源的困境，「我覺得他是一個新的典範」。

他說，民進黨如果敗選、而且在南部敗選，「民進黨鐵定會面臨非常嚴重的重組問題」，但他強調對國民黨也會有新的挑戰，「因為這次選舉不是國民黨以前熟悉的選法」，他認為就算國民黨勝選，也要去解析勝選的方程式是什麼，且兩黨都會面臨黨內人事重組的問題，只是民進黨的重組更立即。

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