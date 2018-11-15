癌王奪不了對女兒的牽掛 35歲媽媽努力挺過化療

2018年11月15日 16:57 中時 林周義

胰臟癌為癌症之王，每年奪走約2000國人的性命。新診斷出的患者中，9成人在當年就死亡，發生率幾乎等同於死亡率，但35歲的張女士卻走出不一樣的路，靠著想陪伴2歲半女兒的念頭，挺過化療，體重也重新升回5字頭。

胰臟癌早期症狀不明顯，癌症希望基金會董事長王正旭醫師表示，早期患者只會感覺上腹部不舒服、悶悶的，食慾不好，但都誤以為是胃病而掉以輕心。又因胰臟深藏在胃的後方，檢查不易，直到患者腹痛難耐、體重減輕才就醫，往往已達癌症晚期。少數患者的膽管會受影響，引發黃疸病，不僅尿液轉為茶色、眼睛鞏膜變黃，也較易感到疲倦。

35歲的張女士，過年前因腹部持續強烈疼痛，感覺內臟都揪在一起，甚至一天吃掉超過一盒止痛藥，就醫後才發現得了胰臟癌。眼看女兒只有兩歲半，弟弟也還沒步上紅毯，為了家人，她打起精神接受治療。開刀切除腫瘤後，噁心、掉髮、牙齦長膿包等化療副作用折磨了兩年，張女士的體重甚至跌破50公斤。

「吃飽也吐，不吃也吐！不管吃什麼，都食之無味」。化療中的張女士吃不下飯，每口呼吸也伴隨滿滿的藥味。隨著療程結束，她的體重已逐漸回升，繳出5字頭的漂亮成績單。她鼓勵奮戰中的癌友保持愉快心情，勿輕易放棄。

王正旭表示，胰臟癌的治療過程很苦，新診斷的胰臟癌患者中，每5人就有1人放棄治療。因胰臟癌患者多屬年長族群，身體狀況不佳，常會因為體重下降、體力變差，影響治療意願。他鼓勵患者，有治療就有希望，目前已有新的健保藥物治療，有助延長存活期，同時兼顧生活品質。癌症希望基金會也發行了「希望護照」，助患者記錄治療過程、學習抗癌，並與醫師討論治療決策。

(中時 )