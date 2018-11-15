台南》高思博：張銘清事件後陸客不太敢在台南過夜

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針對兩岸關係，國民黨台南市長候選人高思博指出「台南跟中國因政治影響經濟的衝擊還是很大」，他表示，張銘清事件後「陸客不太敢在台南過夜」；且台南農漁產品以前銷售到中國的量非常大，近年來減少很多，今年發生過好幾次農產品豐收但價格崩跌，他認為就是因為「東西都賣不出去」。

高思博今天接受「POP撞新聞」專訪，以台東為例，同樣盛產台東的農產品價格卻沒有崩跌，「因為黃健庭縣長在盛產時都賣到中國」，所以價格能穩定下來。高思博強調身為縣市首長「把自己縣市的東西賣出去是很重要的職責」，承諾當選後將成立專門負責國際及兩岸貿易的部門，舒緩政治上的問題，「讓台南不會再被當作對中國有敵意的地方」。

主持人黃清龍表示對手可能強調中國的經貿合作有統戰目的、背後有政治圖謀，詢問高思博他的政策台南選民是否會接受？高思博則批評「民進黨把選民當傻瓜」。

他表示，台南的民眾都清楚政治立場歸政治立場，「生意還是要做」，要做到什麼程度民眾自己會拿捏。高思博表示民進黨老覺得跟中國做生意就會影響民眾的政治立場，把民眾當傻瓜，還覺得大家不懂這些需要民進黨帶領，痛批民進黨的考量根本是昧於現實。

高思博指出民進黨的轉型正義問題出在「很明顯就是報仇」，如果要報仇就不該以正義為名，他表示民進黨的轉型正義不僅以過去的執政者為對象，「對很多人都造成傷害」。

他以威權體制下服務的公務員為例，反問「難道這些人堅守職責就是壞蛋、是黨國的工具嗎？」高思博說這些人就是盡本分工作，但人生突然就被民進黨推翻和否定，讓他痛批轉型正義不該這麼做。

(工商 )

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