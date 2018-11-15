2成血糖正常者也會得糖尿病 醫師建議增肌減脂

西園醫院內分泌科主治醫師馬文雅(右)表示，透過簡單的體適能運動，就能讓胰島素抗素指數立刻下降。鄭郁蓁攝影

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糖尿病已經成為全世界的流行病，台灣糖尿病患者已經突破230萬人，每年仍以2.5萬人增加，永越健康管理中心進一步調查發現，人體中「胰島素抗組」指數越高者，越容易罹患糖尿病，即使血糖正常，也有高達五分之一有糖尿病風險。醫師建議，「增肌減脂」是預防糖尿病最好的方式，可從養成規律運動習慣以及營養的飲食開始。

永越院長董政達表示，精準醫療已是疾病治療的新主流，永越累積十四年健檢數據，解析深層身體密碼，率先推出監控「胰島素阻抗指數」，以更早偵測出糖尿病風險因子。自今年起，在健檢項目中即增加「胰島素阻抗指數」檢測，並推出個人醫療處方服務的增肌減脂療程。

西園醫院內分泌科主治醫師馬文雅表示，經今年上半年蒐集4833筆健檢資料發現，胰島素阻抗指數異常者(大於等於2)中，糖尿病患高達87%，糖尿病前期者達55%，血糖正常則有21%；也就是說，即便血糖正常者中，約五分之一也有糖尿病的風險。

進一步分析健檢者身體資料發現，若是「身體BMI大於24，且胰島素抗組異常」者，是最容易得到糖尿病者，其次竟是「BMI小於24，胰島素抗組異常者」，而不是「身體BMI大於24，且胰島素抗組正常」者。馬文亞表示，看起來很瘦的人，可能反而身體肌肉量不足，而脂肪較多，這群人反而是糖尿病高危險群，而體重不重，但脂肪過高者，往往都是年輕女性。

董政達表示，胰島素阻抗的主因就是過多的脂肪，尤其是內臟脂肪、體脂高及脂肪肝患者。多數糖尿病前期患者，往往是身體對胰島素反應不佳，造成「胰島素阻抗」，胰臟只好代償性分泌更多胰島素來降血糖。而糖尿病前期未採取預防行動者，15年後高達六成演變成糖尿病，

馬文雅表示，糖尿病高達八成是可以被預防的，改善胰島素阻抗最有效的方式就是增肌減脂，錯失了黃金預防期，等到確診，胰島細胞功能可能已剩不到一半。她建議，可透過前期定期健檢，從飲食調整、減重和運動治療來增肌減脂，即使是短暫快速的運動，就能立刻改善血糖代謝能力，延長胰島細胞使用年限，精準預防糖尿病。

(中時 )

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