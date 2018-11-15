抵不過2年良心譴責！黃明志新曲為外勞發聲

黃明志（中）創作新歌為外勞發聲。（RED PEOPLE提供）

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大馬歌手黃明志即將推出新專輯《亞洲通牒》，其中新歌〈Mingalaba 閔閣拉巴〉唱出外勞心聲，黃明志說：「這首歌是抵不過兩年來良心的譴責，把自己親眼所見的事實發表出來，之前有機會和馬來西亞緬甸非法勞工相處，因為他們不是用正常管道到馬來西亞工作，被無良對待，有時沒拿到薪水或苛扣工資，甚至雇主在發薪水時不想付錢就檢舉他們，讓他們入獄，獄中的環境非人居住。」

他曾在臉書發表這件事，但隨即承受各方來的壓力，逼他撤掉文章，選擇現在揭露這件事，黃明志說：「我相信馬來西亞換了新政府，不會那麼容易入獄，希望透過這首歌呼籲各界重視人權，讓他們知道一些社會基層所發生的事情，希望他們能聽見。」

由於該曲探討議題敏感，不少粉絲希望黃明志不要因為這首歌再被關進去，他說：「外勞代表著社會弱勢的族群，想多幫他們發聲，他們都在做我們不願意做的事，離鄉背井的做一些高風險、低薪的工作，我們應該給予他們多一些關心，將心比心。」

〈Mingalaba 閔閣拉巴〉上架3天即獲24萬高點擊，但其實發表前，黃明志所屬的經紀公司強烈反對發表，除了擔心黃明志的人生安全，還考量到談及政治、社會或宗教的歌曲是身為公眾人物的禁忌話題，但黃明志表示自己對那些受委屈的非法緬甸外勞印象太深刻了，如果關心社會弱勢要冒風險，自己願意承擔。

(中時 )

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