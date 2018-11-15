賀一航管很寬 問男同志：你們誰當女的？划拳或輪班？

2018年11月15日 17:03 中時 林淑娟

賀一航飾演保全。（公視）

賀一航飾演保全關心林孫煜豪。（公視）

曾獲金鐘肯定的賀一航，在公視《20之後》戲裡飾演刀子嘴、豆腐心的保全員「鄧伯」，但也是保守且傳統個性的「直男」。他劇中對飾演男同志「邱冠徵」的林孫煜豪特別好奇，常有許多大哉問，也營造捧腹笑點，不僅關心同樓的學生生活，還關心到人家的性向與感情生活去，甚至還問男同志說「你們誰當女的？是划拳、還是輪班？」

賀一航在《20之後》演保全，「冷面笑匠」風格帶來許多笑點，與演出住客的胡釋安、林孫煜豪有催繳房租等諜對諜戲碼；但也常是這些年輕人生活背後靠山。本周日晚間將播出《20之後》15、16集，劇中賀一航看邱冠徵了無生趣地步入大樓，便上前關心：「免哭免哭，你是跟室友吵架？失戀了？女朋友？」見對方一點反應都沒有，賀一航繼續問：「難道是男的？是跟你好朋友阿雄？」隨後他還倒熱茶給對方，並要求打勾勾說：「我要救你，但你一定要誠實告訴我。」

接著他又問：「你們這個流程我不是很了解，如果當你們要『啪啪啪』時，你們是誰當女的呢？是划拳、還是輪班？」不饒人的他還說：「你們要划拳不要划台灣拳，那個太吵了，三伸、七巧……，那個誰都知道輸要當女生！」最後他賊賊地說「海帶拳不錯，海帶呀、海帶，也沒人知道，對不對？」。原來這場戲是賀一航靈機一動，與導演討論後的即興戲碼，惹得林孫煜豪既無言，又好氣又好笑地看著對方，一度演到快要笑場。

賀一航在現場常有很多突發奇想的搞笑點子，他說：「都是要在現才會有fu，也靠臨埸自然反應，事先倒不那麽容易想到，當然導演也覺得很好啊！」他笑說，這真的也要看導演，剛好可以接受他這種天馬行空、不按牌理出牌的人，要不然還真是傷腦筋！

賀一航表示，生活圈其實接觸到很多同性戀朋友，彼此互動也很自然，「基本上他們都很善良，而且很好相處」，強調「不要用異樣眼光看待，他們都還是一般朋友呀，跟同志朋友相處沒什麽需要特別注意」。

(中時 )