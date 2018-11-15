苗栗》漁農會挺縣長徐耀昌 不甘願被抹黑

2018年11月15日 17:31 中時 陳慶居 何冠嫻、

苗栗縣長徐耀昌尋求連任，受到漁農民的熱烈歡迎與支持。（何冠嫻攝）

近千名的農漁民15日力挺苗栗縣長徐耀昌能順利連任。（何冠嫻攝）

苗栗縣農會與17鄉鎮市地區農會，15日在尋求連任的縣長徐耀昌競選總部造勢，嚴厲譴責對手徐定禎陣營指控南庄農會涉賄選的抹黑，國民黨20全黨代表也到場，力挺同為黨代表的南庄農會總幹事陳乾安，呼籲農漁民朋友攜手團結，支持真正為農漁民做事的徐耀昌。

日前陳乾安針對徐定禎陣營指控南庄農會賄選一事，到苗栗地檢署按鈴申告。近千名的農漁民15日造勢力挺徐耀昌，直指徐定禎陣營欺負辛勤的農漁民、汙衊農漁會，徐耀昌勸徐定禎說，選前應盡力衝刺，不必如此刀刀見骨，日後難相見。

徐定禎陣營則表示，當天會場不但有徐耀昌競選服裝和助選言論，會後還發放價值超過500元的物品，強烈質疑賄選，是徐耀昌、陳乾安讓人蒙羞。

陳乾安表示，農會為公益法人，並非公務機關，因此農會總幹事無行政中立的問題，且無法令規定，不得穿著候選人的衣服，至於會後的物品皆為農會例行性發放的紀念品。他還指出，徐定禎陣營在網路散發的不實消息，已嚴重傷害南庄農會與會員的名譽，更對和他一起被詢問的老農民感到不捨。

徐耀昌不但對此抹黑感到遺憾，並為農民抱不平。他說，當日為年度慶祝大會，但因適逢選舉期間，各候選人皆能到場拜票，且紀念品都是農會的預算結餘購買贈送，對抹黑賄選一事，徐耀昌一再感嘆「非常遺憾」。

徐耀昌表示，選舉僅剩1周，希望對手能為理想抱負做最後衝刺，別再抹黑造謠，以免遭民眾唾棄，並且呼籲選舉期間「選民需冷靜，候選人與團隊更需理性」。

徐定禎陣營則認為，縣府官員臉書清楚可看到，徐耀昌太太蔡麗卿與會並談話，試問她是什麼身分出席？人在做、天在看，正義一定會到，只是偶爾會遲到。

(中時 )