原民設計、麻豆劇場秀！台北時裝週秀時尚躍國際

2018年11月15日 17:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2018年台北不一樣，繼三3有米其林後，12月也有首度「台北時裝週」登場！用時尚、態度秀出台灣設計，台灣原民圖騰秀繽紛、麻豆走秀讓世界看到台灣！文化部為協助台灣時尚產業發展，打造台灣成為亞洲時尚的新樞紐，訂於107年12月6日至9日於文化策展指標性地標-台灣戲曲中心，辦理第一屆「2018台北時裝週SS19」，其活動內容包含動態秀、靜態展、國際論壇等，並以Culture Style「看見自己‧獨特的樣子」啟動2019的台灣春夏時裝！

想到時尚，許多人會想到巴黎、米蘭、紐約、東京，近來鄰近的首爾也躍上國際，而台灣近年來每年有10萬多個設計畢業生，秀出自己創意，那台灣設計有機會被看到嗎？12月登場的「台北時裝週」將讓

文化部李連權次長14日介紹「2018台北時裝週SS19」活動，希望藉由台北時裝週，能讓四個台灣自己獨特的樣子被大家看見，期盼「台灣品牌被看見」、「設計師獨特美學被看見」、「時裝品牌被看見」、「上下游團結整合被看見」。雖然時尚一直存在，但這次是政府第一次攜手合作，打造台北時裝週，請大家拭目以待！

2018「台北時裝週」主視覺。（文化部提供）

主題秀：台灣獨特的文化魅力

原民時尚、客家時尚、傳藝時尚、異材質工藝，4場主題秀將台灣這座島上特有的族群文化，透過創新跨界的綜合展示，將傳統文化迎向當代服裝美學作完美接軌。超過20位設計師，全新創作4種主題服裝超過60套的獨特文化時尚設計，除了知名專業模特走秀展示服裝之外，這次還透過服裝不同使用特性邀請跨界的神祕名人擔任主秀演出。

靜態展：台灣時尚博物館

開放大劇場作為時裝週靜態展空間幾乎可說是國際先例，透過劇場懸吊升降桿作為衣架，以劇院大舞台作為靜態展服裝展示現場，原主秀的舞台設計裝置在主秀完成後以最短時間完成靜態展的設置，包括伸展台、舞台上建置之觀眾席平台、懸吊設計等等經過巧妙變化後，成為首創的服裝靜態展的展示空間，展出多達60位設計師120套的服裝設計都在呈現，。

國際論壇：洞見時尚未來趨勢

將串聯國際資源與國內時尚設計，邀請到重量級國際時尚人士與國內時尚權威與國際買家為主講人，分享自身國際經驗，是親身成功實例，議題從以影視音跨界、世界設計趨勢、文化魅力與時尚買手入門等國際熱燒議題作為論壇主題，激盪出精彩火花。

(中時電子報)