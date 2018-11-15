金門》金門檢方反賄選抽獎 150個獎品等你來拿

2018年11月15日 17:09 中時 李金生

金門地檢署檢察長毛有增籲請鄉親支持反賄選，一起開心參加抽獎活動。（李金生攝）

金門地檢署舉辦反賄選抽獎活動，只要填寫明信片就有機會拿到ipad2和禮券。（李金生攝）

毛有增檢察長強調，金門是大家共同的家，守護金門是大家共同的責任，「在地人的民代應由在地人做主」。（李金生攝）

金門地檢署強力宣導反賄選，今（15）日下午展開最後一波行動，檢察長毛有增親自站上最前線，籲請鄉親一起來抓「幽靈人口」協力打擊不法。檢方也結合社區發展協會舉辦反賄選抽獎活動，只要填寫明信片就有機會拿到ipad2和禮券。

檢察長毛有增表示，該署在選前最後1周舉辦這項活動，目的在提醒在地選民，金門是大家共同的家，守護金門是大家共同的責任，「在地人的民代應由在地人做主」，還有為選舉虛設戶籍是犯罪行為，希望有心人勿心存僥倖，以身試法。

毛有增強調，只要是為選舉而虛設戶籍者，日後若經法院判決有罪確定，金門地檢署將依照戶籍法等相關規定，行文予各戶政機關要求強制將其戶籍遷出。

該署為期反賄宣導「入家」、「入戶」，特透過各鄉鎮社區發展協會協助發送及回收「捍衛住民自治-在地人的民代由在地人做主」抽獎明信片，同時為兼顧未加入社區發展協會之民眾，金門地檢署也將於17（六）、18（日）開放民眾至該署前廣場索取。

檢方表示，此次發送明信片的總數量為1萬5000張，其中1萬2000張委託社區發展協會發放，3000張開放現場索取，數量有限，發完為止。

此次活動將抽出150位幸運得主，最大獎為ipad2，最小獎為禮券200元，獎品還有吸塵器、果汁機、桌燈、電暖器、熱水瓶等，十分豐富，歡迎民眾踴躍參加。相關活動詳情及獎項可至金門地檢署網站及臉書粉絲專頁了解。

(中時 )