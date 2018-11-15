選戰倒數第9天 9號廖梓佑登九九峰 延續9年前願景

▲選戰倒數第9天，9號縣議員候選人廖梓佑號召山友、當地居民及休閒業者，由山腳出發，攀登九九峰。（楊樹煌攝）

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▲九九峰登山步道沿線風光明媚，居高臨下更是風景美不勝收。（楊樹煌攝）

選戰倒數第9天，草屯鎮9號縣議員候選人廖梓佑，今15日號召山友、當地居民及休閒業者，一起攀登九九峰，探勘九九峰新的稜線登山步道路線，實現9年前的願景，廖梓佑在行中並不忘請託民眾繼續支持，讓她再次連任，延續更好、更多的服務。

廖梓佑今天一早與30多位好友在山下咖啡館集合出發，成員有台灣藝術大道促進會理事長曾榮俊、南投縣客委會委員吳桂堂、星元電子董事長張國鑫及愛登山的居民們，一行人浩浩蕩蕩由山下爬上山頭，雖然每人都汗流浹背，但在山頂俯瞰580高地美不勝收的景觀，每人都歡喜不已。

廖梓佑表示，她非常珍惜草屯有九九峰這座寶山，更珍惜選民的負託，在3屆12年議員的任內，為選民做出很的貢獻和服務，期盼大家再繼續的支持，讓她再為草屯鎮民做更多、更好的服務，讓梓佑的服務久久延續。

廖梓佑並指出，九九峰嶺線步道在2009年，也就是距今9年前經由她和地方人士共同努力奔走下，在2012年催生了目前約800公尺長的稜線步道及山頂的觀景涼亭，讓山友登頂後，可在涼亭休息，欣賞峰峰相連奇景，也可居高臨下遠眺周邊美景及國道六號的美麗景致。

而今在9年後又是選前數第9天，能和那麼多的山友、地方人士及休閒業者一起來攀登九九峰，並做新稜線步道將繼續延伸的踏勘，更是別具意義。

(中時 )

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