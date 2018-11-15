南投》劉家妤參選鄉代 天天幫對手寫「高票當選」祝福卡

2018年11月15日 17:32 中時 沈揮勝

劉家妤幫對手整理、製作盆景及祝福卡片。（沈揮勝攝）

劉家妤大方送花、送卡片到對手的競選總部、參加對手總部成立活動，並有耐心地坐到最後散場。（沈揮勝攝）

日月潭所在地南投縣魚池鄉，鄉代選舉第1選區應選5人、競爭者多達9人、競爭激烈，3名女性參選者之1的劉家妤，最近幾乎天天幫競爭對手寫「預祝高票當選」卡片，有時候幫同1位候選人一寫就好多張；原來，她經營花店，對手親友訂盆景花卉，預祝卡片就由她親自製作。

劉家妤說，魚池鄉就這10幾個村落，鄉代選舉還切個成好幾塊選區，別說候選人之間本來就認識，選區內絕大多數的民眾至少也都是點頭之交；選舉是一時的，能當鄉親、當朋友的緣分，才是永久的、最值得珍惜的。

劉家妤指出，魚池街上就她1家純專業的格莉花店，其他候選人成立競選總部，其支持者或親友要送花、送盆景，十之八、九會找她幫忙。她強調選舉歸選舉、工作歸工作，如果連基本的心胸氣度都作不到，那要怎麼為鄉親服務？

「以前都用手寫，現在改用電腦打字輸出，方便許多！」劉家妤幫對手寫祝福語時，還邊與客戶討論，要怎麼編排才會好看。盆景、卡片整理好後，盡量自己親送並給對方口頭祝福，如果太忙則請助手代勞。

每當其他候選人成立競選總部時，如果能夠抽得出時間，她也會盡量到場。11日在另一候選賴見成的場子上，她從開幕坐到散場。魚池鄉親的君子之爭，讓當天也到場的南投縣農會總幹事曾明瑞大聲讚稱：「民主素養，魚池鄉堪稱最佳典範！」

(中時 )