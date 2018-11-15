近視度數突然飆升 小心白內障找上門

傳統多焦點治療民眾看手機或 平板仍需瞇眼。(愛爾康提供)

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時報周刊
左二張正醫師，右二賴威廷醫師呼籲民眾高度近視及青光眼族群，若近視飆升或眼前突然出現全黑，趕快到醫院檢查。(愛爾康提供)

66歲的李先生原以為退休後，可以享受每天在家種種花草，享受悠閒的生活，沒想到，右眼近視度數突然飆升從600度加深到1200度。他一直以為是，白天在烈日下整理花園，沒有戴太陽眼睛的關係。

受不了一眼視力模糊，兩年前，到醫院檢查確診為白內障，因他左眼還沒有白內障而且尚堪用，他抱著僥倖的心態，心想等過一陣子再到醫院治療。由於他經常往返台北新竹，有次夜間駕駛在高速公路，前方車子突然剎車，在LED燈強光照射下，視力出現「日全蝕」險釀成連環車禍。

主治醫師張正忠表示，李先生因為白內障嚴重，幾乎無法測量出度數，而且極度畏光，在很明亮以及明暗交接處，可能瞬間出現視力「日全蝕」現象，嚴重影響視力及行車安全。經歷攸關生命安全的交通意外後，李先生決心進行白內障手術同時合併矯正散光及老花，術後視力恢復1.0，開車不再膽戰心驚。

張正忠強調， 臨床經驗發現，很多白內障患者術後抱怨視力不夠清楚，經仔細檢查，發現其實是「散光發威」；資料顯示，將近20%白內障患者有低於50度低度散光，超過50%白內障患者有超過75度角膜散光。

大多數患者並不知道散光對於視力的影響性，初估約只有6%患者會在白內障手術時合併矯正散光度數，導致許多患者術後仍因散光問題配戴眼鏡。台灣12-64歲散光人口比例達45.4%，65歲以上散光人口比例更高達74%，國人長期忽視散光問題，最後合併白內障恐讓視力雪上加霜。

桃園敏盛醫院眼科主任賴威廷則強調，白內障患者術後眼睛已經失去自然調節能力，散光對於視力的影響性將更形明顯，如果病患對於白內障術後視力有高度期望，不想術後配戴散光矯正眼鏡，那麼即使是低度散光也應該考慮白內障手術合併散光矯正。

目前僅6%白內障患者接受在手術中合併矯正散光，錯失一次性同併解決白內障及全面性屈光矯正機會。隨著醫療科技的進步，白內障手術也走向「精準醫療」，讓白內障術後視力更進階，在調整近視及老花主要屈光問題後，最後散光矯正，可謂完成白內障手術精準醫療的最後一個重要關鍵步驟。

(時報周刊)

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