彰化永靖代表候選人夫妻涉買票 法院裁押變「同籠鳥」

2018年11月15日 17:31 中時 鐘武達

彰化檢警調在永靖鄉陳姓鄉代候選人樁腳住處起獲準備用來買的現金。（鐘武達翻攝）

夫妻是「同籠鳥」！彰化縣永靖鄉1名陳姓女性鄉民代表候選人，涉嫌與邱姓丈夫準備透過樁腳現金買票，結果樁腳還來不及把錢送出，15日即被彰化地檢署檢察官指揮彰化縣調查站、員林分局查獲，夫妻倆因未坦承全部犯行且有串證之虞，雙雙遭到聲押獲准。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，檢調是於日前接獲陳姓鄉民代表候選人與邱姓丈夫意圖現金賄選的情資，接著14日掌握到兩人已將賄選交付給樁腳，因時機成熟，即由主任檢察官葉建成率同檢察官姚玎霖、楊聰輝、李秀玲、蔡勝浩指揮警調發動搜索並傳喚候選人

、樁腳與選民到案。

檢方查出，陳、邱夫婦打算以每票500元代價向100多名選民行賄買票，且已經將數萬元現金交付給10多名樁腳與選民，只不過，因檢警調及時掌握情資火速出擊，以致賄款都還未發放出去就被查獲。

黃淑媛表示，檢方總共追回候選人夫妻發出的現金6萬4500元，另外還在候選人藏放在住家雜物堆裡預備賄選的現金5萬元，檢察官訊後認為，陳姓候選人及邱姓配偶犯嫌重大，未坦承全部犯行，供詞又與事證不符有串供串證之虞，15日上午向法院聲請羈押禁見，法院已在同日下午裁准。

(中時 )