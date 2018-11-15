電影《格雷》秀MIT設計！Fresh Taiwan讓世界看到台灣

2018年11月15日 17:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

1987年電影《致命吸引力》中，男主角雨傘在風雨中被吹壞，女主角便挖苦說道：「這是台灣做的嗎？」！或許在過去印象中，MIT製品停留在代工、價格低廉，然近年來在政府與企業合作下，台灣設計人才源源不絕，Fresh Taiwan讓世界看到台灣！電影《格雷的50道陰影》男主角辦公桌上文具、2018美國艾美獎選為VIP貴賓專屬禮品都是出自台灣。

最奇幻合作_Shiang Design享向設計被美國艾美獎(Emmy Awards)選為VIP貴賓專屬禮品。（台灣創意設計中心 提供）

「紙可拍」相機以天然樹葉作為材質，環保又時尚！俐落隨行筆繽紛又便利，寫出自己態度！雲母、石英等礦物也能化身時尚皮件！阿美族編織技術成立體，原民部落秀美學！

最奇幻合作_Pleasant三青創意被2018美國艾美獎（Emmy Awards）選為VIP貴賓專屬禮品。（台灣創意設計中心 提供）

文化是驅動台灣經濟及社會成長的重要動能，在世界各國均已集中資源投入文化內容產業發展的關鍵時刻，秉持國家隊精神拓展國內外市場通路、持續於國際曝光，乃是建立台灣國家品牌及促進文化行銷的所需途徑之一。

「紙可拍」《Leaf Camera》柚葉相機環保又便利。

文化部「文化創意產業國際拓展計畫」自2012年起以「Fresh Taiwan」形象領軍台灣設計品牌前進國際市場，不僅凝聚創意能量、串聯政府及民間資源、協助業者站穩全球市場，也讓「Fresh Taiwan」成為傳遞台灣文化軟實力的旗手；台灣設計商品從現身好萊塢電影、插旗歐美博物館通路，到進駐泰國龍頭百貨選品店，於國際市場多元呈現台灣生活美學。

「Fyber Forma」《STAR WARS 聯名系列》秀出台灣設計。

文化部推動「文化創意產業國際拓展計畫」，以提升台灣文創品牌能見度及競爭力為目標，力促活絡國內文創產業鏈、協助原創品牌打入全球消費市場。自2012年以來藉由「Fresh Taiwan」形象組成國家隊，持續輔導290家次台灣代表性設計品牌拓展海外通路，更率領業者參與巴黎家具家飾等31檔國際指標性設計展會，建構遍及全球各地的拓銷網絡。

Fresh_Taiwan品牌大合照。（台灣創意設計中心 提供）

文化部表示，「Fresh Taiwan」是一個將台灣原創設計推廣至國際市場的平台，透過持續參與國際大型展會，不只逐步讓國際買家認同「Fresh Taiwan」所嚴選的優質品牌，更使全球消費者認識台灣的設計美學。此外由文化部主辦的「台灣文化創意設計博覽會(簡稱台灣文博會)」也試圖整合「Fresh Taiwan」於國際拓展累積的資源，促使國際買家及海內外的產、官、學、研各領域齊聚台灣文博會，共同感受台灣最前沿的文化意識與風格設計。

(中時電子報)