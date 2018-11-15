2019年達成RCEP 陸外交部：再接再厲 踢好「臨門一腳」

友善列印
中時

第二次「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)領導人會議14日在新加坡舉行。會議發表聯合聲明稱，RCEP談判已經取得實質性進展，各方表達了在2019年達成協議的決心。大陸陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，希望大家再接再厲，踢好「臨門一腳」。

華春瑩表示，RCEP「區域全面經濟夥伴關係協定」是亞太地區規模最大、最重要的自由貿易協定談判，達成後將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，成為世界上涵蓋人口最多、成員構成最多元、發展最具活力的自由貿易區。

華春瑩說，此次會議上各方一致認為，在當前國際形勢中逆全球化和保護主義上升的背景下，談判達成RCEP具有重要意義，有利於增進各界信心和正面預期，對外發出支持基於規則的多邊主義和自由貿易的明確信號，有力促進地區經濟增長和經濟全球化。

華春瑩指出，一年來，在東協主導下，在東協輪值主席國新加坡推動下，RCEP談判已經取得實質性進展，各方均顯示出強勁的達成協議意願。正如李克強總理所指出的，現在談判已進入關鍵時期，各方應再接再厲，保持積極勢頭，踢好「臨門一腳」。

華春瑩表示，陸方願與各國本著相互尊重、互諒互讓原則繼續推進談判，爭取在2019年結束談判，達成全面、現代、高水平、互利的協定，促進區域經濟一體化，使本地區各國人民盡早受益。

(中時 )

上海設立百億規模的上市公司紓困… 貿易戰中國啟動匯率戰？專家：有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。