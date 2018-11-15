2019年達成RCEP 陸外交部：再接再厲 踢好「臨門一腳」

2018年11月15日 17:55 中時 藍孝威

第二次「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)領導人會議14日在新加坡舉行。會議發表聯合聲明稱，RCEP談判已經取得實質性進展，各方表達了在2019年達成協議的決心。大陸陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上表示，希望大家再接再厲，踢好「臨門一腳」。

華春瑩表示，RCEP「區域全面經濟夥伴關係協定」是亞太地區規模最大、最重要的自由貿易協定談判，達成後將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，成為世界上涵蓋人口最多、成員構成最多元、發展最具活力的自由貿易區。

華春瑩說，此次會議上各方一致認為，在當前國際形勢中逆全球化和保護主義上升的背景下，談判達成RCEP具有重要意義，有利於增進各界信心和正面預期，對外發出支持基於規則的多邊主義和自由貿易的明確信號，有力促進地區經濟增長和經濟全球化。

華春瑩指出，一年來，在東協主導下，在東協輪值主席國新加坡推動下，RCEP談判已經取得實質性進展，各方均顯示出強勁的達成協議意願。正如李克強總理所指出的，現在談判已進入關鍵時期，各方應再接再厲，保持積極勢頭，踢好「臨門一腳」。

華春瑩表示，陸方願與各國本著相互尊重、互諒互讓原則繼續推進談判，爭取在2019年結束談判，達成全面、現代、高水平、互利的協定，促進區域經濟一體化，使本地區各國人民盡早受益。

(中時 )