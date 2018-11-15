彭斯稱陸需全面作出巨大改變　華春瑩：需要雙方作出正確抉擇和努力

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美國副總統彭斯13日在接受《華盛頓郵報》採訪時稱，美方對在二十國集團(G20) 阿根廷峰會期間與陸方達成協議敞開大門，但前提是中方在經濟、軍事和政治活動方面全面作出巨大改變，在美方關切的問題上作出讓步。大陸外交部發言人華春瑩說，這需要雙方作出正確抉擇和努力

華春瑩在今天的外交部例行記者會中表示，一段時間以來，美方不同人士發出了各種不同的聲音。我不知道彭斯先生這番言論是代表美國政府的正式觀點，還是只是他個人的觀點？

華春瑩說，當前，陸美關係正處在一個重要關頭，需要雙方做出正確決擇，做出切實努力，確保陸美關係沿著正確方向健康穩定發展。這符合兩國人民和世界人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。

華春瑩表示，陸方尊重美方的主權、安全和發展利益，美方同樣也應尊重陸方的主權、安全、發展利益，尊重大陸人民選擇的符合自身國情的發展道路。正如習近平主席本月初在首屆中國國際進口博覽會開幕式發表重要講話時所指出的，「經歷了5000多年的艱難困苦，中國依舊在這兒！面向未來，中國將永遠在這兒！」

華春瑩說，關於經貿磋商問題，陸方的立場是明確和一貫的。陸方認為，陸美經貿合作的本質是互利共贏。在相互尊重、對等、互利基礎上開展談判磋商是解決經貿問題的唯一正確道路。「在這個問題上，中方不欠誰，不求誰，更不怕誰。」

華春瑩表示，陸美元首不久前通了電話，兩國元首在通話中均表達了對陸美關係健康穩定發展、擴大陸美經貿合作的良好願望。希望美方按照兩國元首近日通話共識精神，聚焦合作、排除干擾，在相互尊重和平等互利的基礎上，就雙方關切的問題進行誠信和嚴肅的磋商，爭取達成一個雙方都能接受的方案，使雙方有關保持中美關係健康穩定發展、擴大中美經貿合作的良好願望變為現實。

至於所謂大陸遵守國際規則問題，華春瑩說，在遵守國際規則問題上，大陸一向是模範生。「我倒是注意到，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在11月1日舉行的新聞發佈會上，花了近15分鐘時間列舉了美方違反或廢除重大國際條約的歷史。我真心建議美方某些人，不要總是粉飾自己，指責別人。」

(中時 )

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