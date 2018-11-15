一票不跑一票不少 韓總籲顧好李雅靜

2018年11月15日 17:34 中時電子報 綜合報導

選戰進入倒數關鍵，藍營的選情愈來愈旺，韓國瑜全力與黨籍議員互相拉抬聲勢。國民黨鳳山區市議員李雅靜與韓國瑜默契絕佳，在競選總部成立、中崙後援會成立的活動，韓國瑜都親自到場力挺。而李雅靜也推出兩支影片「北漂族的悲歌」，為韓國瑜擴大翻轉高雄的能量。

10月14日競選總部成立，韓國瑜陪同李雅靜大進場。韓國瑜稱讚李雅靜在議會強力監督陳菊團隊，是一位最稱職、最優秀的民意代表。但是，韓國瑜提醒鄉親，越優秀的議員，選情越危險，因為在選民普遍看好下，會把票分給其他人，所以他呼籲支持者一票不跑、一票不少，集中投給李雅靜，才能確保她過關。

11月4日李雅静中崙後援會成立，韓國瑜再度前來助講指出，高雄人口外流問題嚴重，已經輸給台中，變成第三大城。經濟也不好，四個年輕人有三個離開高雄，必須在外地討生活。這些都是事實，經濟不好，騙不了人。所以說「又老又窮」是現況的陳述，而不是像民進黨刻意誤導的「棄嫌高雄」。

延續韓國瑜在這次選戰中所開啟的「北漂」戰場，李雅靜也推出兩隻影片「北漂族的悲歌」，延續火力，講出在地高雄人的悲情心聲。影片推出短期間內已經累計8.5萬次人次觀看，數千個按讚、留言與分享，引起廣大迴響。可見「北漂青年」的議題觸動了許多高雄人「心中最軟的一塊」，讓許多鄉親心有戚戚焉，不禁鼻酸。

李雅靜在市議會屢次以高雄招商、產業佈局、庶民經濟等作為質詢主題，因為就事論事、言之有物，光是這屆任期便三次以上獲得高雄公民監督社團「高督盟」評鑑為「問政優質議員」，在鳳山8席議員中排名第一！

這次選戰李雅靜誓言要與韓國瑜一起拚經濟，讓「東西賣出去，人能進得來，高雄發大財」，翻轉高雄命運，要幫北漂青年找到一條返鄉之路！

(中時電子報)