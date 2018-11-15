溪湖公所不花半毛錢 蓋1座球場

溪湖光電球場簽約儀式，地方各界及學生都來做見證。（鐘武達攝）

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溪湖鎮長楊福建（左）與勝陽公司總經理黃允巍（右）在縣府參議曾金來（中）的見證下完成光電球場簽約。（鐘武達攝）

不花半毛錢就能蓋球場！溪湖鎮公所配合縣府綠能政策，15日由鎮長楊福建與大同集團勝陽能源公司締約將在大突運動公園興建全縣第1座兼具「再生能源」、「遮陽」與「運動」功能的光電球場，公所只需提供場地，球場興建經費則由勝陽全數負責。

楊福建表示，溪湖公所為便利民眾使用公園籃球場，原本計畫改建為風雨操場，但因經費高達1000多萬元而作罷，後來與勝陽公司合作 推動興建綠能光電球場。

勝陽公司總經理黃允巍表示，大同集團是家電大品牌，近年插旗綠能光電產業，目前全國有500個建置點，溪湖光電球場興建案將以最高標準來完成。運動公園設置的太陽光電系統，面積約2643平方公尺，裝置容量442.86kWp，預估每年產電58.2萬度，減少碳排量約322公噸，相當於3.2萬棵樹1年的碳吸收量。

楊福建指出，彰化縣的日照時間長，得天獨厚的條件適合太陽能的發展，透過地方政府與企業的合作，除了自給自足達成節能減碳，更提供民眾舒適的運動環境，尤其是，光電球場建置公所不需經費支出又能享有售電回饋，一舉數得，球場預計明年上半年動工，明年底完工啟用。

黃允巍更強調，溪湖鎮光電球案租約結束後 ，將依屆時太陽能模組回收最佳效益的技術進行回收，期使在環保與能源使用兼顧，創造雙贏。

(中時 )

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