中橫通車了！梨山賓館推中橫巴士專案再送福壽山農場門票

2018年11月15日 17:44 工商 曾麗芳

封閉 20 年的中橫谷關梨山段，本月16日將正式開放公車復駛！位於中橫中心點、東來西往必經之地的「梨山賓館」首逢其利，預估每月可帶進上千名遊客的觀光旅宿商機！

梨山賓館搶先推出中橫巴士專案，自即日起至明年1月底前，只要搭乘客運前來梨山，享有平日2天1夜分館雙人房一泊一食住宿 3080元優惠，以及3天2夜二泊三食7050元優惠，再依專案贈送福壽山農場門票和武陵農場門票；此外，出示搭乘客運QRcode證明，再加送限量版相逢中橫紀念磁鐵及明信片。

梨山賓館副總經理林閔政指出，以往上山的遊客都是以北部遊客占多數，主要就是交通問題，中部客運谷關梨山段開通後，梨山就真的成為台中人的後花園，谷關到梨山只要1個多小時，也讓中、南部的遊客前往谷關、梨山變得更方便，有助於振興谷關與梨山二區的觀光產業。

林閔政進一步表示，由於該路段為台中市公車豐原客運經營，又有中市府10公里補助優惠，刷電子票券上梨山，車資只要60元，便宜的交通費用就能進來猶如置身國外的自然山景中，且沒有空污問題，可望帶動一波高山旅遊熱潮。

林閔政認為，未來一日或二日的自由行、來往的遊客將會變多，整個梨山地區的商舖店家對此都有很深的期待。「旅行最大的快樂，就是在一個陌生的地方發現久違純樸的感動」，梨山在這幾十年來一直都是交通不便的地區，許多人都是久聞其名而無緣造訪，這次通車是當地人多年的盼望，也為遊客開啟一個新的旅遊景點。

(工商 )