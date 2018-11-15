影》最高行政法院：以核養綠公投已成案 不必要再定暫時狀態假處分

2018年11月15日 18:05 中時 王己由

（中天新聞/資料）

「以核養綠」公投領銜人黃士修，先前補件遭中央選舉委員會拒絕，他收到中選會公文後，認為中選會不遵守法治，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望透過法院的裁判能讓他補件，北高行裁准黃士修的聲請後，中選會後來讓黃補件，讓「以核養綠」公投成案，但中選會還是不服裁定提出抗告。案經最高行政法院審理後，15日廢棄原裁定，駁回黃士修的聲請確定。

最高行政法院審廢棄黃士修原勝訴裁定，予以駁回，並不是代表黃敗訴。理由是承審合議庭認為，定暫時狀態處分，以日後有本案訴訟提起為必要，如果聲請人的權利已獲保障而無從就其所爭執的公法上法律關係提起本案訴訟時，就難認有定暫時狀態處分而給與其「暫時」權利保護的必要。

黃士修領銜的以核養綠公投案，中選會已在10月24日作成公告成立的終局決定，列為全國性公民投票案第16案，並定本月24日辦理公民投票。就結果來說，本件黃士修的權利已獲保障，沒有必要就他所爭執的公法上法律關係提起本案訴訟可能。故本件沒有給與「暫時」權利保護的必要。本件聲請與行政訴訟法第298條第2項所定要件未符，故不應准許。原裁定未及審酌，准許黃的聲請，於法有違誤，因而將原裁定廢棄，自為裁定駁回黃士修在原法院的聲請，全案定讞。

(中時 )