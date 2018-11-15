千萬現金瘋狂送 南紡購物中心周年慶創紀錄終極加碼

2018年11月15日 18:06 中時 曹婷婷

選舉熱，買氣更需要加溫！南紡購物中心再度創下百貨界新紀錄，今年百貨週年慶最後7天，15日起至21日止舉辦「仟萬現金瘋狂送 最狂終極加碼」活動，持續推出消費者最愛的滿仟送佰、聯名卡滿額送現金方案，同時，史無前例展開會員點數「300點換200元」及滿額集點2倍送活動，總回饋金額高達千萬元以上，讓消費者血拼還能餵飽荷包。

南紡購物中心周年慶活動僅剩7天，15日起展開「仟萬現金瘋狂送 最狂終極加碼」，全館指定店櫃消費滿5000元送500元商品抵用券、指定大家電/名品傢俱滿1萬元送1000元商品抵用券，聯名卡消費滿2500元送防潑水休閒行李袋(限量350份)、滿6,000/11,000/20,000/30,000元加送100/200/400/700元商品提貨單，同時，館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、GAP、Uniqlo及SPAO六大快時尚品牌回饋活動，配合全館滿5000元送500元活動。

末7日驚喜再加碼！首次降低兌換門檻，推出會員點數300點即可兌換200元商品抵用券，同時「有點好集 滿額集點送」活動推出瘋狂點數2倍送活動，凡持會員紡卡Fun Card消費滿1,000元即贈點數2點(滿2,000元贈4點，以此類推)，集滿8點可兌換100點會員點數、16點可兌換100元商品抵用券、28點贈450點會員點數、68點贈700元商品抵用券、168點贈2,000元商品抵用券，此外，末5日持會員紡卡消費滿3000元加送100點會員點數。

除了現金回饋，15日起至18日憑當日2F、3F同樓層指定店櫃當日消費累計滿3,800元之發票(不含餐飲發票)，即可兌換價值580元的金色三麥「大窯大擺 烤肋排」兌換券乙張(不累贈，限量1,000份)，同時，手機女孩敏滿額蒐集令活動釋出最後滿額禮，凡持會員紡卡或行動會員卡消費滿1,500元並扣抵會員點數10點即可兌換「抱在你手暖在心頭」抱枕(限量2000份，每人每卡限換乙份)，以上活動內容依現場公告為準。

(中時 )