宏都拉斯慈濟志工萬里來台完成心願

2018年11月15日 17:57 中時 廖德修

靜思精舍法師用流利的西班牙文，介紹自力耕生農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師介紹酵素時，提到可以用宏都拉斯盛產的果實果皮製作，志工用心記錄。（圖／慈濟基金會提供）

宏都拉斯志工認識靜思精舍種植的香草氣味，感受一草一木的奧妙。（圖／慈濟基金會提供）

在蠟燭間，宏都拉斯志工親眼看到師父製作手工蠟燭的過程。（圖／慈濟基金會提供）

家中泥造房屋被水沖走的尤漢娜（右）、溥黑蘇（左）表示，儘管家園沒了，但可以幫助自己鄉親，也很欣慰。（圖／慈濟基金會提供）

來自全球各地的慈濟海外培訓委員慈誠精神研習已陸續展開，其中9位遠在中南美洲，花了約3天、飛行萬里抵達台灣的宏都拉斯慈濟志工，提前到台灣花蓮靜思精舍尋根。他們幾乎都是今年10月宏國水災的災民，甚至有的家裡被沖走了，但他們堅持完成發放後，11月12日到14日回到慈濟的心靈故鄉尋根，並將接受證嚴法師的親自授證。

2018年宏都拉斯有9位當地志工來台受證，其中多數原訂在去年受證，因搭乘的班機在起飛前突然停飛而無法趕上行程，今年他們仍堅持來到台灣，讓證嚴法師親手授證。有了去年發生飛機停飛的插曲，宏都拉斯慈濟志工今年提前出發來台，花了近3天時間才抵達台灣。

住在宏都拉斯南部的8位慈濟志工在11月8日凌晨4點（台灣時間11月8日18點）即從居住地搭乘巴士到首都，與其他人會合後再前往機場附近志工家等候搭機。一行人在11月9日中午從宏都拉斯搭機出發（台灣時間11月10日1點），歷經墨西哥、日本東京轉機後，航程時數20個小時，再加上轉機等候的15個小時；宏都拉斯慈濟志工從離開家到台灣，共花了至少67個小時，搭機航程約1萬5千公里。

這9位今年來台受證的宏都拉斯慈濟志工都是首次出國，甚至從未離開過宏國家鄉；儘管能到台灣很歡喜，但他們仍心繫著家園。

原來宏都拉斯南部在10月發生水災，許多當地志工家裡也受災，包含來台受證的志工，甚至其中有2位的泥造房屋被水沖走。由於住家比主要道路還低窪，有的人家裡淹到腰、有的淹到頸部，只能到公路避難，泥流讓家裡的衣服、家具都得重新清理。

儘管家裡受災，慈濟志工在水退後立即展開勘災、籌備發放工作，在10月底連續3天進行發放包含水、義大利麵、玉米粉、油、以及番茄醬、鹽等，還有盥洗的皂粉、水盆，共發放5092戶，從採購、動線規劃、核對名單、包裝、搬運等，受災志工放下泥濘的家裡，把幫助別人放在第一順位。

發放時，宏都拉斯慈濟志工結合當地領導帶動左鄰右舍互相幫助，共帶動逾千位當地民眾投入發放，其中有許多受災戶也主動加入幫忙。今年要受證的慈濟志工莎菈（Sara Ortiz Ordonez）、及蒂娜（Digna Isabel Lainez）在社區具有公信力，儘管水淹及脖子讓她們受到驚嚇，但仍邀約鄉親互助。

受災的慈濟志工一致認為，家裡一時無法清理的完，不如放下、走出來幫助鄉親。而在幫助別人的當下，也忘記自己是災民。

家中泥造房屋被水沖走的尤漢娜（Yohana Marina Mendez）、溥黑蘇（Jesus Prudencio）表示，儘管家園沒了，但因為宏都拉斯慈濟聯絡人張鴻才經常跟他們分享慈濟的理念，以及證嚴法師的法；雖然他們分別是基督徒、天主教徒，但發現慈濟精神是可以廣納所有的愛，因此對證嚴法師很景仰，一定要來來台灣親自受證。

尤漢娜表示，之前都聽到台灣慈濟怎麼做，現在要自己親身學習。雖然家園被沖毀，但家人很支持她幫助其他受災鄉親，因為他們說有能力就去幫助別人。

即將受證的宏都拉斯志工，利用營隊前先在花蓮靜思精舍尋根，體會精舍法師的自力耕生，儘管家園還在重建中，但心靈的富足，是他們最珍貴的寶藏。

(中時 )