《中時晚間快報》藍營舉發中選會違法瀆職

◎藍營舉發中選會違法瀆職

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中時電子報
綜合報導

◎藍營舉發中選會違法瀆職

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚、立委賴士葆、黃昭順15日上午赴監察院，舉發中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建，對第9案反核食公投「重行公告」違法瀆職，隨後赴台北地檢署告發。

◎造福皰疹病患 12月起 健保開放給付

國內每年有約50萬人罹患皰疹，但因健保有給付限制，尤其是帶狀皰疹，因神經痛難忍，有3/4病患會自費數百元至2、3千元不等購買抗病毒藥物，健保署擬全面開放給付，但只給付acyclovir學名藥，最快十二月一日上路，全面造福皰疹病患，這也是健保同疾病只給付學名藥不給付原廠藥的首例。

◎美軍雙航母打擊群 闖大陸以南海域舉行軍演

美國海軍15日宣布，美國「雷根號」（USS Ronald Reagan）和「史坦尼斯號」（USS John C. Stennis）等兩支航空母艦打擊群，正在菲律賓海進行綜合戰備演習，在中國大陸以南水域展示實力。這次軍演恰逢美國副總統彭斯訪問亞洲，美朝的無核化談判無取得進展的跡象，美陸也因為貿易議題而針鋒相對。

◎抵不過2年良心譴責 黃明志唱出非法外勞心聲大馬歌手黃明志即將推出新專輯《亞洲通牒》，其中新歌〈Mingalaba 閔閣拉巴〉唱出外勞心聲，黃明志說：「這首歌是抵不過兩年來良心的譴責，把自己親眼所見的事實發表出來，之前有機會和馬來西亞緬甸非法勞工相處，因為他們不是用正常管道到馬來西亞工作，被無良對待，有時沒拿到薪水或苛扣工資，甚至雇主在發薪水時不想付錢就檢舉他們，讓他們入獄，獄中的環境非人居住。」

(中時電子報)

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