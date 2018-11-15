基隆》從最不快樂到有希望的城市 林右昌3年翻轉基隆

2018年11月15日 18:09 中時 張穎齊

9合1年底選舉倒數，基隆市長選舉由民進黨現任市長林右昌對決國民黨市長候選人謝立功，4年前對手再度碰頭。2人於今（15）日先後接受了《POP搶先爆》電台主持人黃光芹的專訪，2人雖「王不見王」，但面對謝立功「踢館」，林右昌則保持理性一一回應，並強調自己用3年的時間，將基隆從最不快樂翻轉成有希望的城市。

面對謝立功指教「基隆的基礎功要做好」，林右昌表示，自己的施政讓市民有感，大家對基隆的印象已經是變乾淨、漂亮且更進步，市民普遍已對城市充滿希望及未來性，且具有自信與驕傲和信心。

林右昌重申「基隆市港再生標竿願景」、軍港遷移是基隆人所期待，今年5月已動土，預計4年完成遷移，當西岸櫃廠整併後，整體效率將提升，將維持145萬teu貨運量，東岸西遷更能促進市港的再生，並非謝所說的「滅港亡市」，更反擊謝「對整個基隆市港的發展太不了解」。

林右昌說，自己執政3年多，將基隆市道路品質從3、40分提升到6、70分，但基隆是全台灣漏水率最高的城市，如需汰換全市的水管需要40年；不過目前已在仁一路、信一路、孝二路與中正路推行示範道路，強調「建完到現在沒有再鋪過第2次」。

黃光芹先後問2人如何帶給基隆遠景？謝表示，將創造1萬個工作機會。林右昌則認為，不能只單看基隆的經濟發展，而是要以「北北基桃」為大都會經濟體，重新找到基隆的定位，未來東岸商場再生落成，配合市府推動的中小企業貸款等政策，他有信心讓基隆經濟翻轉，擺脫「又老又髒又窮又黑」及三高（高自殺、高離婚率、高失業率），成為有希望的城市。

(中時 )