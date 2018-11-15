和平島公園、白沙灣！台灣無障礙旅遊景點獲肯定

2018年11月15日 17:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文豪馬奎斯筆下的「奇幻世界」出現在台灣？今年8月重新整修的和平島公園受大小朋友歡迎，而碧海藍天的白沙灣一向是玩水好去處，而這些景點也設有無障礙設施，讓旅行更自在也更安全。

北觀處所轄和平島公園及白沙灣2處據點榮獲Svayam Accessibility Awards 2018 最佳無障礙觀光景點獎項。頒獎典禮在2018 年11 月14日於台北國際會議中心主辦的第15 屆長者及身心障礙者交通與運輸服務國際大會(TRANSED 2018)中舉行。

白沙灣。（新北市漁業處提供）

Svayam 無障礙自2012年起，於TRANSED舉辦期間，邀請當地(國)相關機關或團體報名，每3年辦理1次，於不同國家辦理，今年為第3屆首次於台灣舉行。此獎項致力於宣導無障礙理念與倡導無障礙環境的普及，希望未來不論是城鄉間或在生活之各個層面都能成為一個無障礙的友善居住環境，獎項主要授與在無障礙基礎建設上持續有貢獻的機關團體或是個人，主題包含無障礙公共交通獎、最佳無障礙旅遊景點獎、最佳無障礙城市獎及最佳無障礙旅遊住宿獎等6項。

北觀處「建構一個無障礙環境-基隆和平島公園」及「石門白沙灣」分別榮獲2018 年Svayam最佳無障礙觀光景點獎項。本處係全國唯一獲獎之國家風景區管理處，2處遊憩據點以呈現軟硬體配套服務改善。前後比較以及未來預定進行的無障礙環境改善持續發展規劃榮獲評選團青睞。

和平島公園納入北觀國家風景區後，在整修過程裡特別關注無障礙環境的營造，從停車場、景觀台、沙灘區、戲水池、無障礙步道與廁所，每一個小地方都希望為行動不便的遊客創造更多的便利，未來也希望能結合更多的創意設計，不僅改善軟硬體服務，更為每一個遊客創造更多驚喜及便利貼心的旅遊體驗。

(中時電子報)