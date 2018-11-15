南投第1所開放學校與社區共用圖書館 草屯國小正式啟用

2018年11月15日 17:58 中時 楊樹煌

▲全新改造的社區共讀站，可充分滿足師生說書、聊書的多元學習活動。（楊樹煌攝）

▲草屯國小的學校與社區共用圖書館，環境幽雅，並讓學童有舒適閱讀空間。（楊樹煌攝）

南投縣第1所開放學校與社區共用的圖書館，今15日在草屯國小正式啟用，明亮舒適的開放式閱讀空間，深受小朋友與社區家長的喜愛，縣府祕書長洪瑞智到場主持啟用儀式，並表示縣府已爭取到前瞻計畫約1億元經費，未來3年內將會陸續在各校圖書館打造50個社區共讀站，積極推廣親子閱讀與資源共享。

學校與社區共用圖書館啟用儀式，今在草屯國小管絃樂隊悠揚的樂音中揭開序幕，縣府洪祕書長、教育處長李孟珍、縣議員李洲忠、廖梓佑、校長陳文燦、家長會長李政峰、里長及莊惠惠等多位鎮民代表都到場共襄盛舉，並共同為共讀站啟鑰、敞開圖書館大門，歡迎社區民眾與學生的到訪。

洪秘書長表示，感謝教育團隊的努力，爭取到前瞻計畫中學校社區共讀站的設置經費，草屯國小是第1座完成啟用的共讀站，今年底前縣府將會陸續完成20所學校圖書館的改建，3年內將會達到50所社區共讀站的目標。

洪祕書長指全新改造的社區共讀站，除可吸引孩子提高看書興趣，培養閱讀與人文素養，也將開放提供社區民眾與家長就近利用學校圖書館，增加親子共讀的機會，培養終身學習的習慣，歡迎大家多加利用。

陳校長表示，新圖書館改建後，好多學生與家長都期待著，因整建後的圖書館色彩豐富明亮，環境舒適，並規劃有高互動性的服務區、查索區及借還書區，依服務對象需求的不同，設有低中高年級以及成人的閱讀區，館內也鋪設木地板活動區，配置投影機、電腦等資訊設備，可以充分滿足師生電子書、遠距教學、說書、聊書的多元學習活動。

(中時 )