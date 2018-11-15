美艦來台海為催票？ 專家：低估美國智商

上個月下旬，隷屬第七艦隊的柯蒂斯韋伯號驅逐艦(USS Curtis Wilbur DDG-54)和安提坦號巡洋艦(USS Antietam,CG-54)通過台灣海峽，就引起各種政治討論，都是過度解讀。(圖/美國海軍)

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中時電子報

選戰逐漸升溫，各種催票花招可謂無所不用其極，甚至有意抛出「美艦牌」，認定美國艦隊來到臺海周邊，就是對特定陣營的表態與支持。然而戰略安全專家指出，大國的布局安排絕對不會那麼粗糙，抱持這種想法的人士，顯然太低估華盛頓眾多謀士的智商。

張競接受中時電子報訪問，評論國內政治人物炒作美艦在臺海周邊進行演習的心態，是在刻意聯結試圖為選舉催票。他說，美國的軍艦巡游，看的是該地區的戰略態勢，而不是某一特定地點的選情。很多人必然會提到1996年美國艦隊巡弋台海的歷史，以及對當年總統大選的影響，然而那次事件的發動者是北京方面，而不是美國，因此嚴格來說，當年總統大選的變數是北京的行動，而不是美國艦隊；北京也為當年的做法有了深刻的反省與檢討。

張競指出，今次北京有先舉辦軍演嗎？有施壓或是出言恫嚇嗎？顯然都沒有，那麼美國艦隊在西太平洋的活動，怎麼會與台灣有關？而且美國海軍軍令部部長，已經正式否認將在臺海演習的說法，怎麼還有政治人物硬要將美軍動態牽扯到選戰情勢，會如此聯想的人士，顯然是病急亂投醫，對選戰已慌了手腳。

中華戰略學會研究員張競認為，美國艦隊的動向不會每次都和台灣選舉有關，大多時候都是無關的。(記者潘維庭攝)

張競又說，美國海軍兵力部署可以被扯到國內地方選舉，這簡直不可思議。假若美軍動態就能夠改變臺灣選民投票行為，怎麼國內的選舉研究學者從來就沒有當成嚴肅課題而認真進行系統性調查分析過？

張競甚至已經擬定出一個「嚴肅的學術問卷」，並且在自己的臉書試問他的朋友：1.請問您，本次地方公職人員與民意代表選舉，您是否已經決定選票投誰？2.請問您，要是美國海軍艦隊在臺灣周邊演習，會不會讓您改變投票對象？

結果得到的回應都是：美軍動態並不足以改變選民投票行為，因為美軍動態與選舉根本看不出因果關係。甚至多數的回應是：這個問題非常白癡。

他感嘆，政治人物期待大陸來個恫嚇，或者美軍艦隊為其助陣打氣，那與等待競選對手出意外，自己突然不戰而勝，是同樣的心態！不努力施政造福鄉里讓鄉親有感，卻想著大國博奕可以撈點選票好處，這種政治人物有沒搞清楚民主政治的真義？別忘了他的頭家老闆是臺灣小市民與老百姓，而不是大國的政治人物。

文章來源：Two U.S. Navy Warships Transit Taiwan Strait

張競最後爆個美軍的料，他說美軍確實將在11月12日到19日在亞太進行跨國性聯合演習，但是地點是在江蘇南京，而且參演合作對象是共軍！「這個真相夠震憾吧！」美國與老共進行聯合軍演，這真不知又要怎麼拗成「力挺臺灣」？他又補充，這場演習的課目是跨國救災合作，不要再過度聯想了。

(中時電子報)

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