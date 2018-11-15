Erika砸百萬拍新輯 沖繩驚喜邂逅

2018年11月15日 18:17 中時 尤嬿妮

Erika將於月底推出新專輯。（華納音樂提供）

Erika將於月底推出新專輯。（華納音樂提供）

蕭敬騰師妹Erika於2年前以首張專輯入圍金曲獎最佳新人，本月底將推出的新專輯《天鵝說》的她，不僅首度嘗試創作、一口氣收錄她五首作品，團隊更斥資百萬遠赴日本沖繩拍攝，此行充滿驚喜的人事物讓Erika很享受，並在酒吧邂逅隔天要到台灣旅行的老奶奶，Erika說：「她好可愛，讓我想起我的阿公、阿嬤，突然好想他們。」

她新專輯由黃韻玲擔綱製作，兩人緣起於中視的選秀節目《超級星光大道》，且Erika當年入圍金曲最佳新人時，黃韻玲也是當屆金曲評審團主席，對Erika柔中帶剛的嗓音，以及單純直接的情感給予極大好評；這次新專輯邀來黃韻玲擔綱製作，Erika開心說：「當我知道她答應的時候，我真的覺得好榮幸、也好興奮！」

專輯視覺照前往沖繩取鏡，Erika除了在沖繩的那霸市拍攝，攝影師更商借在沖繩有著60年歷史的傑克牛排館，日式結合美式的復古與衝突感讓Erika笑說感覺像穿越時空；此外，Erika也到位於南部的奧武島感受漁村小鎮氣息，並在新原海灘上看著黃昏、手上拿著煙火，象徵稍縱即逝的青春；〈天鵝說〉將於19日在Hit Fm首播。

(中時 )