以貝多芬樂作叩關 台北愛樂受邀韓國國際音樂節演出

2018年11月15日 18:19 中時 趙靜瑜

應韓國音樂協會(The music association of korea)之邀，台北愛樂管弦樂團今(15)日首度站上首爾樂天音樂廳 (Lotte Concert Hall)，為2018第35屆大韓民國國際音樂節做壓軸演出，也在亞洲樂壇留下屬於台灣的印記。

身為民間樂團，台北愛樂沒有公樂團編列出國預算為底，而是扎扎實實一步一腳印經營國際邀約，出國一定要有邀約，一定要有演出費或是落地接待，維持樂團的尊嚴。

音樂總監林天吉表示，台北愛樂管弦樂團自民國74年成軍以來，出國多為受邀，包括維也納愛樂廳、波士頓交響樂團音樂廳以及華盛頓甘迺迪中心等知名音樂廳演出，這次「2018第35屆大韓民國國際音樂節」是國家主辦的音樂節，曾邀柏林愛樂等世界知名樂團參加，台北愛樂這次獲邀演出，對於一個資源有限的民間樂團而言，是重要的鼓舞，也是實力的證明。

台北愛樂團長賴文福表示，音樂是最好的溝通語言，也是文化實力最好的展現，這個邀約出現於一年前，當時透過韓國友好國會議員居中牽線，向音樂節介紹樂團，「原本邀約是明年成行，但因故調整到今年，也讓樂團有與韓國樂壇交流的機會。」

賴文福說，多年前樂團曾經來過首爾演出，「多年後再度受邀演出，看見首爾的進步，看見他們政府對於藝術文化的努力，看見民間企業對於表演藝術的資助，其實很感慨。」

林天吉說，這次安排的曲目包括作曲家鍾耀光所創作，結合掌中戲與交響樂演出的《水淹金山寺-白蛇傳》，鍾耀光表示，掌中戲是深植台灣人民心中的傳統表演藝術，這次他以北管音樂為素材，配合掌中戲情節，展現燦爛的交響樂團色彩。

其他曲目還包括韓國新銳鋼琴家元載淵將與樂團協奏演出貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》。元載淵曾被蕭邦大賽金獎得主鄧泰山點名是未來之星，這次將撐起鋼琴獨奏大樑。下半場則安排貝多芬c小調第五號交響曲《命運》，該作品是古典音樂中最受歡迎、最著名、也最常被演奏的交響曲之一，無論在技巧或情感上，都讓人感受到巨大的衝擊，而c小調調性，常被認爲帶有「風暴般的英雄色彩」。

樂天音樂廳與樂天百貨共構，結合商場與文化功能，才剛啟用兩年，與衛武營一樣是葡萄園式音響，觀眾席超過兩千個座位，已成首爾近年最重要的音樂廳。

值得一提的是樂天音樂廳由音響大師豐田泰久所設計，豐田泰久的代表作非常多，包括日本三得利音樂廳、美國迪士尼音樂廳以及巴黎愛樂音樂廳等，音樂廳特別以「盒中盒」結構概念建造，將音樂廳的內部結構（地板，牆壁，天花板）與韓國首次外部結構完全分開，這樣一來，外部空間翻倍，完全阻擋噪音和振動，也讓觀眾有更精細的聆賞品質。能夠在首爾深具代表性的音樂廳演出，也讓台北愛樂精彩的演奏紀錄再添一筆。

(中時 )