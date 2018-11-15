跟著米奇遊台北尋童心！寶藏巖當文青！101訴Love放閃趣

2018年11月15日 18:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

話說完成了台北古城之旅，超可愛的米奇與米妮要帶領全球粉絲一起找回童心，在台北大玩特玩！來寶藏巖當文青、台北101訴Love放閃趣，還到了台北之眼—美麗華摩天輪，貼心的米奇還不忘了買花送給心愛的米妮。

11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

除了搭乘超高摩天輪欣賞台北美景、參觀讓皮膚變咕溜的療癒溫泉，更走訪全球最美的綠色圖書館，體會台北風俗民情與特色景點。現在就跟隨米奇和米妮的腳步，一起「FUN」心趣遊台北吧！

米奇、米妮同遊美麗華摩天輪。（台灣華特迪士尼 提供）

首先這對最「萌」情侶來到了台北之眼—美麗華摩天輪，將百萬夜景盡收眼底。這也是台北最夢幻的約會勝地之一，來看米奇與米妮怎樣空中定情？

米奇、米妮同遊寶藏巖。（台灣華特迪士尼 提供）

緊接著兩人來到生態藝術共生聚落—寶藏巖，這裡新舊文化的完美融合，米奇米妮化身一日文青。

米奇、米妮同遊台北花市。（台灣華特迪士尼 提供）

逛完台北浪漫之地，也要伴手禮，對女生而言，花是最好的禮物，米奇和米泥來到台北花市！這時米奇化身一日採花翁，拈花惹草獻愛，讓米妮超暖心。

(中時電子報)