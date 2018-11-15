跟著米奇遊台北尋童心！寶藏巖當文青！101訴Love放閃趣

米奇、米妮同遊台北101。（台灣華特迪士尼 提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

話說完成了台北古城之旅，超可愛的米奇與米妮要帶領全球粉絲一起找回童心，在台北大玩特玩！來寶藏巖當文青、台北101訴Love放閃趣，還到了台北之眼—美麗華摩天輪，貼心的米奇還不忘了買花送給心愛的米妮。

11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

除了搭乘超高摩天輪欣賞台北美景、參觀讓皮膚變咕溜的療癒溫泉，更走訪全球最美的綠色圖書館，體會台北風俗民情與特色景點。現在就跟隨米奇和米妮的腳步，一起「FUN」心趣遊台北吧！

米奇、米妮同遊美麗華摩天輪。（台灣華特迪士尼 提供）

首先這對最「萌」情侶來到了台北之眼—美麗華摩天輪，將百萬夜景盡收眼底。這也是台北最夢幻的約會勝地之一，來看米奇與米妮怎樣空中定情？

米奇、米妮同遊寶藏巖。（台灣華特迪士尼 提供）

緊接著兩人來到生態藝術共生聚落—寶藏巖，這裡新舊文化的完美融合，米奇米妮化身一日文青。

米奇、米妮同遊台北花市。（台灣華特迪士尼 提供）

逛完台北浪漫之地，也要伴手禮，對女生而言，花是最好的禮物，米奇和米泥來到台北花市！這時米奇化身一日採花翁，拈花惹草獻愛，讓米妮超暖心。

(中時電子報)

和平島公園、白沙灣！台灣無障礙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。