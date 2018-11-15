劉寶傑不續約《關鍵》 傳老闆早培養「自己人」接班

劉寶傑不續約後，傳洪培翔接棒機率最高。（圖／中時資料照片；翻攝自東森新聞 洪培翔臉書）

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中時電子報
洪培翔在《關鍵夜現場》專訪韓國瑜。（圖／翻攝自東森新聞 洪培翔臉書）

播出11年的政論節目《關鍵時刻》最近傳疑因政治力干涉，使主持人劉寶傑先是「被請假，接著又傳出心寒不願再和電視台續約。關於接班人選近來眾說紛紜，陳斐娟、王瑞德等人一度被點名，今(15日)媒體報導，其實高層早在電視台內培養好自己人，隨時準備接班劉寶傑，目前最有可能的人選是《關鍵夜現場》主持人洪培翔。

先前媒體報導，劉寶傑遭高層施壓「被請假」一星期後，最近他雖合約到期，但無意和電視台續約，《54新觀點》主持人陳斐娟被視為有望接棒人選，然據《聯合新聞網》報導，知情人士透露老闆早已培養台內的洪培翔接棒，不然就是財經台裡的徐俊相，不太可能談到友台的陳斐娟等人身上。

報導指出，洪培翔在東森10年，期間曾歷經別台挖角，高層都極力慰留安撫，如今劉寶傑若不續約，周末主持《關鍵夜現場》的洪培翔出線可能性最高，且《關鍵夜現場》不論節目名稱、風格都和《關鍵時刻》頗雷同，可見高層培植這步棋計畫已久。

而先前被點名的陳斐娟，當時也回應表示與三立還有合約關係，撇除接棒可能，陳凝觀也否認要接下《54新觀點》主持棒，間接暗示所謂「政論主持人洗牌說」一事應不存在。

(中時電子報)

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