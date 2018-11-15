竹筍清熱解毒又能降膽固醇 2撇步教你去除苦澀味

圖／鹿谷鄉農會提供

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中時電子報
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冬天絕對不能錯過的美味食材就是冬筍，可幫助消化、不易發胖、降低心血管疾病， 介紹四道食譜讓你食指大動。

竹筍向來被烹飪名家稱呼「百搭菜」，不管台菜、江浙菜，一定少不了竹筍這一味，既能擔當主角，也能做配料。

而在竹筍家族中，身價最高的就屬冬筍，它是在孟宗筍還未冒出土之前就採收，纖維較其他竹筍品種來得少，口感很好，素有「金衣白玉，蔬中一絕」的美譽。清代李鬥在《揚州畫舫錄》中將冬筍列為小八珍之一，足見其身價非凡。

台灣竹筍一年四季都有不同的品種盛產，而每年農曆立冬到1月底（約莫國曆11月中到2月底），就是冬筍的盛產期。

一高：高纖維　腸胃道好幫手

冬筍的珍貴不只因為冬天少見竹筍，也在於它的營養價值高。現代人接觸到太多精緻食物，導致腸胃蠕動力降低，腸胃壁抵抗力薄弱，這時可多吃冬筍，它含大量粗纖維，可幫助強健胃腸。

而且粗纖維還有鬆軟糞便的功能，有習慣性便秘的患者可多吃冬筍，促進腸胃蠕動、清理體內廢物，也可減少大腸癌的風險。

除此之外，纖維質還能改善身體對葡萄糖的容忍量，及對胰島素的敏感度，可幫助維持正常血糖濃度，降低第二型糖尿病的風險。

三低：低脂肪、低澱粉、低熱量　降低心血管疾病風險

許多人認為竹筍除了纖維質之外沒有其他營養，其實竹筍含有不少蛋白質、醣類、鐵、鈣、維生素，其中又以冬筍的蛋白質含量最高。而且冬筍的低脂肪、低澱粉、低熱量，可幫助降低膽固醇、三酸甘油脂的濃度，因而減低高血壓、冠狀動脈心臟病的風險。

不過中醫建議，慢性病患者不宜吃過多冬筍，易引發原有疾病發生，但少量食用對心血管疾病、糖尿病及肥胖的確有所助益。

清熱解毒、透發痘疹

在中醫古籍中，冬筍性寒味甘，有消渴、利水道、益氣、袪熱、消痰、爽胃等功效。而且冬筍屬「發物」，當小孩子出麻疹、水痘初起，就可將筍與鯽魚一起煮來吃，以助發透。

冬筍雖然營養價值高，但還是有些食用上的禁忌。

它的粗纖維對胃腸不全然有好處，腸胃不佳、消化力弱的人不宜吃多，可能會有積滯、悶脹感。

中醫也提醒，筍類具有由內往外透發的功效，容易加重皮膚敏感、瘡科爛肉如蜂窩組織炎等症狀，要注意吃的時機、量及頻率。

另外，冬筍含有一定難溶性草酸，易與體內鈣離子結合形成草酸鈣，會影響身體內鈣離子的吸收平衡，不宜與豆腐同食，否則容易形成結石；患有腎炎和腎、尿道、膽結石患者也不宜多吃。

竹筍怎麼煮不會又苦又澀？

做法1：

竹筍帶殼以冷水煮至沸騰，加入一把白米（或洗米水）及兩支乾辣椒，白米會吸收竹筍的苦澀味，澱粉的清甜也會被竹筍吸收，而乾辣椒則會讓竹筍的鮮味更明顯。煮熟後撈出連殼放置至冷卻，並以保鮮膜包好放入冰箱內冷藏，這樣甜分及水分才不易流失。

做法2：

竹筍去殼洗淨，可切片或整支，清水高過竹筍（不可放盬、油、高湯或骨頭同煮），大火煮開後，杓掉冒出來的泡泡，再加蓋、改小火、慢煮一、二小時（以上）即可。久煮後筍香四溢、湯轉甘甜，呈現淺淺的茶色。湯及筍待涼可整鍋置冰箱冷藏，亦可調味上桌、或再製其他料理。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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