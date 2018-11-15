青花瓷郵票上市 請來方文山幫忙義賣

2018年11月15日 18:19 中時 呂妍庭

中華郵政公司以故宮博物院典藏的青花瓷文物，新發行青花瓷古物郵票，15日特地選在故宮南院大廳舉辦發行典禮。（呂妍庭攝）

中華郵政公司以故宮博物院典藏的青花瓷文物，新發行青花瓷古物郵票，15日舉行發行典禮，吸引大批郵友南下搶頭香購買收藏。（呂妍庭攝）

拍賣所得84萬元全捐給若竹兒教育基金會及嘉義家扶中心。（呂妍庭翻攝）

拍賣所得84萬元全捐給若竹兒教育基金會及嘉義家扶中心。（呂妍庭翻攝）

中華郵政公司以故宮博物院典藏的青花瓷文物，新發行青花瓷古物郵票，15日將作詞家方文山親筆簽名的「青花瓷名品賞」10本郵摺進行慈善義賣。（呂妍庭攝）

中華郵政公司繼2014年以國立歷史博物館典藏青花瓷器發行「古物郵票－青花瓷」後，今年再度與故宮博物院合作發行新款青花瓷古物郵票，今15日並特意選在故宮南院舉辦發行典禮，還請來作詞家方文山，以方文山親筆簽名的「青花瓷名品賞」郵摺10本，現場進行「郵政有愛－慈善義賣」活動，拍賣所得84萬元全捐給若竹兒教育基金會及嘉義家扶中心。

中華郵政這次與故宮合作，除發行郵票1套4枚及小全張1張，為增添集郵樂趣，採局部打凸印製，首次發行小全張3連張1款，郵票圖案為明萬曆青花魚藻梅花式洗（面值6元）、明宣德青花穿花鳳凰紋仰鐘式碗（面值9元）、清乾隆青花花果執壺（面值15元）及清乾隆青花蓮托八吉祥大罐（面值16元），另小全張則採「明永樂青花龍紋天球瓶」圖案（面值28元）。

今在南院設的臨時郵局，吸引大批集郵迷排隊搶購，中華文物學會理事長孫國光表示，郵友們特地包車從台北南下買這套郵票，指兩次發行的青花瓷古物郵票各有特色，因具工藝之美，典藏價值高，2014年款多已被大陸行家所收藏，行情水漲船高。

(中時 )