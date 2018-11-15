謝盈萱上演大老婆的逆襲 李千娜全裸入鏡

2018年11月15日 18:22 中時 林淑娟

李千娜為戲全裸入鏡。（歐銻銻娛樂）

李千娜、謝盈萱。（歐銻銻娛樂）

李千娜、謝盈萱。（歐銻銻娛樂）

李千娜在歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》有許多突破性演出，最讓她猶豫的不是飾演有點反派的角色，而是一場全裸泡澡戲！李千娜說：「我個性比較傳統，不太能接受裸露戲。」但因這角色多變、富含層次，實在太吸引她了，加上導演給她很大的信任感，「所以就豁出去了」。

飾演過氣歌手「平真希」的她，為了東山再起勾搭上飾演唱片公司老闆的鄒承恩，被欽點擔任MV女主角，拍攝時鄒承恩劇中太太謝盈萱前來探班，兩人暗地針鋒相對，謝盈萱上演大老婆的逆襲，設計讓李千娜在眾人面前寬衣拍攝全裸泡澡戲。

為了讓害怕裸露的李千娜安心，拍攝這場戲之前的一個禮拜，服裝組便開始準備安全措施，特製的防走光內衣、封箱膠帶，拍攝時更是清場到只剩導演及攝影師。為了鏡頭上好看，李千娜除了節食，還搭以瘋狂運動，只希望能呈現出完美的畫面，她說：「這真的是我目前拍過尺度最大的一場戲，印象非常深刻，很謝謝大家給足我安全感。」

李千娜劇中與謝盈萱每次見面都沒好臉色看，但其實戲外兩人認識很久，對於能夠合作兩人都十分開心，李千娜說：「每次對戲互嗆我們都很不客氣，演起來超過癮。」雖然戲裡為了一個男人不對盤，但戲外兩人卻是無話不談，可以一起吃飯的好朋友，李千娜說：「每次下戲後，都會很想笑。」謝盈萱在老公鄒承恩面前不斷示弱且溫柔體貼；面對小三李千娜示威，卻冷靜沉著地令人不寒而慄，「大器」地處理老公的花邊新聞，謝盈萱說：「現實生活中我真的做不到這樣，這根本不是大器，是傻吧！」

從歌唱比賽嶄露頭角的李千娜，首次演戲就獲得金馬獎最佳新人獎的肯定，李千娜表示比賽期間就有人找她演戲，但為了成就一直以來的歌手夢，當時的她很抗拒去演戲，沒想到後來因為電影《茱麗葉》開啟了她的演員之路，時至今日，歌手與演員這兩個身分都已是她生命中不可割捨的一部份。演戲讓李千娜的生命經驗變得更加豐富，體會了許多角色的人生，李千娜說：「我很開心我不只是個歌手，也是個演員。」

(中時 )