阿加薑母鴨 白蝦提味超鮮甜！

洪富宥料理的薑母鴨日前參加在雲林縣舉辦的全國美食料理大賽還榮獲實體店面組季軍。（鐘武達攝）

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彰化二林「阿加薑母鴨」料好實在鴨肉更鮮甜。（鐘武達攝）
彰化二林「阿加薑母鴨」老闆洪富宥親自掌廚料理薑母鴨。（鐘武達攝）

白蝦提味的薑母鴨，更鮮甜！時序是冬令進補的季節，二林鎮「阿加薑母鴨」以當天現宰的紅面番鴨經麻油與老薑爆香後加入獨門中藥材燉煮，香味很夠勁，尤其加入白蝦，更可以讓鴨肉與海鮮的美味流連在嘴邊，消費者吃了超滿足。

老闆洪富宥說，「阿加薑母鴨」都是採用最適合食補，飼養約120天的公紅面番鴨，而且堅持要當天現宰，這樣的肉質才會鮮美，吃起來有彈性。

薑母鴨要好吃，料理過程不能馬虎，那就是鴨肉一定要清洗乾淨，接著用古法製作的傳統麻油把薑炒香，再放入獨門祕方的中藥材，將鴨肉炒出香氣，以壓力鍋悶煮，肉質Q彈而不柴。洪富宥還透露，薑母鴨加入白蝦會釋放鴨肉、海鮮的鮮甜味。

洪富宥強調，「阿加薑母鴨」從創業以來就講究食安，所以堅持使用本土老薑，絕對不使用俗稱薑母精的化學薑粉。老薑能祛風寒，促進血液循環，使用的醬料陳年豆乳，則是純手工，無防腐劑，無化學色素。

「阿加薑母鴨」，還有附餐可以點，包括手工麵線，還有特色鴨肉丸，噴水貢丸，古早味米血，而配菜除了一律都用高山高麗菜，另外還有白蝦與雞胇。

營業時間：農曆8月1日起到隔年2月底，每天下午4點到凌晨12點。

電話：8969129、0989212818

店址：彰化縣二林鎮豐田里二溪路一段151號

價格：每份300元。

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