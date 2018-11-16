阿加薑母鴨 白蝦提味超鮮甜！

2018年11月16日 07:18 中時 鐘武達

彰化二林「阿加薑母鴨」料好實在鴨肉更鮮甜。（鐘武達攝）

彰化二林「阿加薑母鴨」老闆洪富宥親自掌廚料理薑母鴨。（鐘武達攝）

白蝦提味的薑母鴨，更鮮甜！時序是冬令進補的季節，二林鎮「阿加薑母鴨」以當天現宰的紅面番鴨經麻油與老薑爆香後加入獨門中藥材燉煮，香味很夠勁，尤其加入白蝦，更可以讓鴨肉與海鮮的美味流連在嘴邊，消費者吃了超滿足。

老闆洪富宥說，「阿加薑母鴨」都是採用最適合食補，飼養約120天的公紅面番鴨，而且堅持要當天現宰，這樣的肉質才會鮮美，吃起來有彈性。

薑母鴨要好吃，料理過程不能馬虎，那就是鴨肉一定要清洗乾淨，接著用古法製作的傳統麻油把薑炒香，再放入獨門祕方的中藥材，將鴨肉炒出香氣，以壓力鍋悶煮，肉質Q彈而不柴。洪富宥還透露，薑母鴨加入白蝦會釋放鴨肉、海鮮的鮮甜味。

洪富宥強調，「阿加薑母鴨」從創業以來就講究食安，所以堅持使用本土老薑，絕對不使用俗稱薑母精的化學薑粉。老薑能祛風寒，促進血液循環，使用的醬料陳年豆乳，則是純手工，無防腐劑，無化學色素。

「阿加薑母鴨」，還有附餐可以點，包括手工麵線，還有特色鴨肉丸，噴水貢丸，古早味米血，而配菜除了一律都用高山高麗菜，另外還有白蝦與雞胇。

營業時間：農曆8月1日起到隔年2月底，每天下午4點到凌晨12點。

電話：8969129、0989212818

店址：彰化縣二林鎮豐田里二溪路一段151號

價格：每份300元。

(中時 )