金馬主席李安看VR電影《5 x 1》 期待未來電影發展

2018年11月15日 18:23 旺報 廖慧娟

導演侯孝賢與廖慶松談監製VR電影《5x1》的經驗。（金馬執委會提供）

金馬主席李安談VR電影《5x1》，讚嘆「活到老，學到老」。（金馬執委會提供）

VR電影《5x1》監製廖慶松（左起）、侯孝賢、金馬執委會主席李安搶先體驗VR電影片花。（金馬執委會提供）

金馬電影學院與HTC虛擬實境內容中心今天（15日）聯合在西門町紅樓舉辦VR電影《5x1》首映會。該片是侯孝賢導演、金馬剪接師廖慶松擔任監製，邱陽、率李中、陳勝吉、曾威量及趙德胤等5位由金馬學院培育出來的新銳導演分別執導的《O》、《董仔的人》、《蝴蝶之舞》、《山行》及《幕後》等5部VR短片集結，全片總長約96分鐘；記者會上，除趙德胤因拍片請假外，4位導演均親率劇組出席，並分享拍攝過程的心得。

金馬執委會主席李安導演、文化部次長丁曉菁也出席記者會，搶先觀賞《5x1》的精彩片段。被稱為電影導演中最接納新科技的李安，致詞時，表示他還沒弄清楚VR與電影結合會有什麼樣的表現方式，非常佩服侯孝賢、廖慶松兩位監製和5位新銳導演勇於嘗試新影像技術的精神，讓他有種「活到老，學到老」的感慨，也對於新的技術能開發更多電影可能性，感到十分興奮與期待。

侯孝賢導演也還沒搞懂VR，但看完5位導演拍出來的成果後，大讚宛如身歷其境，像是從「看電影到進入電影」；廖慶松老師表示這5部不同風格與形式的短片，堪稱是VR電影初期的教科書，作品中的優缺點都是值得學習的經驗，更笑稱是「醜媳婦見公婆」，歡迎大家一起來看這部VR電影。

誠如記者會主持人曾寶儀所說，5位導演對VR的應用與解讀各不相同，以黑社會故事為主軸的《董仔的人》導演李中，談愛的《蝴蝶之舞》導演陳勝吉分別把360度攝影機放在演員們乘坐的道具車與機動船上，由演員對著鏡頭自行發揮；《山行》導演曾威量則以一鏡到底方式，拍攝了長達30分鐘的移工故事；邱陽執導的《O》則把VR結合行為藝術，紀錄他的偶像、法國行為藝術家Olivier de Sagazan的各種演出。

參與《5x1》的演員也都是首次接觸VR，就像《董仔的人》演員陳家逵所說，要把以前舞台劇、電影、電視的表演模式全部打碎再重練，重新適應；吳定謙表示，因為導演與工作人員要避開鏡頭，全都退到一定距離外，現場沒人指示該做什麼，大家自由發揮，結果最後一個鏡頭拍了17次。

《蝴蝶之舞》的馬來西亞知名女星蔡寶珠更以「奢侈」形容全然自由的VR表演方式，表示VR拍攝現場只有演員與360度攝影機，沒有人喊開始或喊卡，演員沒有獨白，利用肢體傾盡所有去表演，對一位演員來說，真的是很難得的機會。

VR電影《5x1》除了會在金馬影展11/22至11/25期間舉行影展特映，11/26後HTC更規劃長達三週的加映，VR電影《5x1》金馬台北放映場次請洽金馬官網查詢。

(旺報 )