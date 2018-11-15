做到4個小改變 能預防偏頭痛

2018年11月15日 18:27 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

新的研究顯示，有偏頭痛病史的女性比較容易罹患心血管疾病。不過，偏頭痛可以預防，睡眠、抒壓、飲食多管齊下，可減少發生率，及早防範心臟病的風險。

由德、美兩國組成的研究團隊分析了超過110000名護理人員，其中近18000人有偏頭痛的困擾，在為期20年的追蹤調查之後，發現1329件心血管方面的病例，其中死亡案例為223件。

研究團隊指出，相較於先前沒有偏頭痛病史的女性，有偏頭痛的人日後罹患心血管疾病的比例高出50％。專家因此建議女性如果發生偏頭痛的情況，最好能進一步接受心血管疾病的檢查。

研究人員在刊登於《英國醫學期刊（BMJ）》的報告中寫道：「這些證據顯示，至少就女性而言，偏頭痛應該被視為心血管疾病的風險指標。」

國內資料也顯示，偏頭痛的好發率，女性多於男性。台灣頭痛學會在衛教資料中指出，年齡介於20～40歲的女性中，平均每5位就有一位罹患偏頭痛，表現出的症狀常是單側太陽穴位置的疼痛，有三分之一的患者是兩邊太陽穴都疼痛，有時伴隨腹瀉、便秘、畏光、怕噪音、害怕特殊氣味，及噁心嘔吐。

預防偏頭痛，你可以這樣做

壓力、月經週期、工作過度、身體極度疲勞都是引發偏頭痛的原因。特定食物，甚至是少吃一餐或吃太飽，也有可能引起偏頭痛。學會建議，試試下列4個改變，或許能降低偏頭痛的發生：

1.充足的睡眠

以起床不會覺得疲憊為佳。不過學會也提醒，睡太多對預防偏頭痛也沒有益處。

2.抒壓

可練習瑜珈，或以溫和的運動釋放壓力。

3.調整飲食

儘量避免乳酪及其他乳製品、柑橘、酒類、含咖啡因的飲料包括巧克力、味精、人工甘味，以及含添加物及人工香料的食品。

4.寫頭痛日誌

明確記錄引發頭痛的因素，如是否在月經週期、處於某些壓力之下，或是和天氣變化、食物有關。明確紀錄也有助於日後求診時，醫師能做出正確的診斷。

(中時電子報)