送白米被質疑賄選 徐欣瑩：有人賄選還先開記者會嗎？

為了釐清白米案，新竹縣長候選人徐欣瑩團隊二度召開記者會，徐欣瑩（中）親自說明，捐贈者（左）也現身釐清。（莊旻靜攝）

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民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩15日遭到民進黨新竹縣黨部質疑以白米賄選，徐欣瑩競選團隊下午二度召開記者會，徐欣瑩本人更親上火線釋嫌，強調白米由善心人士所捐，她並未出錢，且曾開記者會宣告，「有人賄選還開記者會昭告天下嗎？」當初捐米的楊姓學生也現身，為完成母親心願卻被質疑賄選，他說「大人的世界好骯髒」。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德15日上午開記者會，出示一包5斤白米，上面還貼有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」字樣，懷疑此為白米賄選，並立即報警檢舉。

徐欣瑩競選團隊下午已開過一次記者會，認為對手抹黑慈善行為，傍晚5點許再度召開第二次記者會，由徐欣瑩本人與捐米的楊姓男學生現身釐清。楊姓男學生指出，今年為其母逝世3周年，為了做紀念，7月份時捐贈白米並舉辦儀式，由於其母生前與「徐阿姨」（徐欣瑩）交好，因此透過徐欣瑩人脈轉贈。

「要就衝著我來，不要用骯髒手段波及無辜！」徐欣瑩也表示，這是一個單純的慈善義舉，捐米儀式在今年7月下旬舉辦，「難道要賄選還先開記者會昭告天下嗎？」徐欣瑩也質疑，沒花一毛錢也能構成賄選嗎？

而徐欣瑩團隊在峨眉的莊姓主任也表示，被檢舉的白米之所以會出現在峨眉鄉公所，也是因峨眉位處偏鄉，物資較為貧乏，他向峨眉鄉公所詢問是否有需求，當時職員說，可以協助轉介物資給低收入戶，因此7月下旬就將白米搬入峨眉鄉公所，由鄉公所協助發放。

楊姓男學生也說，當初出於善意、紀念母親而有此舉，未料卻被扭曲，讓他感到「大人的世界好骯髒」。

(中時 )

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