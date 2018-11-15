20世紀指揮傳奇 祖賓梅塔七度訪台

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由指揮大師祖賓•梅塔與巴伐利亞廣播交響樂團聯手音樂會，今(15)日起將在台灣北中南舉行4場演出，由衛武營開始一路北上台中及台北，演出莫札特、舒伯特、理査．史特勞斯、馬勒等樂作，帶給樂迷經典雋永的古典樂盛宴。

指揮祖賓•梅塔表示：「很高興來到衛武營這麼漂亮的地方演出，並且和巴伐利亞廣播交響樂團合作，稍晚我們就會開始排演，我已經迫不及待明天第一次登上衛武營的音樂廳，希望帶給觀眾一場難忘的表演。」

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，以前在歐洲學習指揮的時候，曾經有幸受教於祖賓•梅塔大師，「他曾經提醒過我，指揮時雖然要專注在面前的樂團，但也不能忘記背後的聽眾。」這次代表衛武營迎來重要指揮大師祖賓•梅塔和巴伐利亞廣播交響樂團的合作，「相信樂團一定會給聽眾一場經典的演出。」

已經是第七次訪台，梅塔在國際指揮界享譽已久，20多歲時就已指揮過維也納愛樂樂團和柏林愛樂樂團，並曾五度登上維也納愛樂新年音樂會金色大廳指揮台。第五度來台的德國巴伐利亞廣播交響樂團於1949年成立，在歷任首席指揮帶領與團員努力下，躋身世界頂尖交響樂團行列，近年更屢屢獲選為世界十大交響樂團之一，包括2008年英國《留聲機》雜誌評選為世界第六、2010年日本《Mostly Classic》雜誌評選為世界第四。

(中時 )

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