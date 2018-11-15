綠營狂打「黃安挺韓國瑜」 他一語道破背後殘酷真相

2018年11月15日 18:26 中時電子報 吳玫穎

黃暐瀚分析黃安、劉樂妍挺韓效應。(影片自1:23:50開始)

九合一選舉進入倒數計時，藝人黃安卻在此時公開支持韓國瑜，還許下祭品文，表示若韓國瑜當選他就直播剪去10年長髮，但由於黃安本身爭議多多，此舉也被外界形容是「豬隊友」，甚至被不少綠營的人拿來大做文章。但資深媒體人黃暐瀚昨(14日)在中天《新聞深喉嚨》，就認為這代表綠營沒哏了！

平秀琳主持《新聞深喉嚨》昨日在討論高雄選情豬隊友，黃安、劉樂妍、吳音寧等人都名列榜上，談起黃安突然放話支持韓國瑜，國民黨籍市議員謝龍介直言他高度懷疑黃安被民進黨收買：「反間計裡面有一招作賊喊抓捉賊，這是民進黨慣用奧步之一。」直呼哪有這麼剛好，每到緊要關頭，黃安就剛好出現，「不要跟我說你愛國民黨，嘜來這套！」

至於民進黨開始拿黃安來打韓國瑜，黃暐瀚分析，最近這2天有很多民進黨委員、民意代表都在講說，「你看！黃安都已經要這樣嘲笑高雄，能夠挺韓國瑜嗎？一定要為了教訓黃安，不能投韓國瑜。」黃暐瀚接著點出這代表綠營背後一項殘酷事實，「連黃安拿來當選舉的哏，就表示他沒有其他的哏。」

距離投票倒數計時，全台選情愈來愈沸騰，中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》關心選戰、探討時事，廣受民眾喜愛，收視屢破佳績，14日4歲以上平均收視2.78（總收視人口222.5萬），收視最高點達3.72，再破節目開播以來新高紀錄，更一舉打敗同時段本土劇

(中時電子報)