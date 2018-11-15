綠營狂打「黃安挺韓國瑜」 他一語道破背後殘酷真相

黃暐瀚認為民進黨拿黃安做文章，代表綠營沒哏了。(取自YouTube)

友善列印
中時電子報
黃暐瀚分析黃安、劉樂妍挺韓效應。(影片自1:23:50開始)

九合一選舉進入倒數計時，藝人黃安卻在此時公開支持韓國瑜，還許下祭品文，表示若韓國瑜當選他就直播剪去10年長髮，但由於黃安本身爭議多多，此舉也被外界形容是「豬隊友」，甚至被不少綠營的人拿來大做文章。但資深媒體人黃暐瀚昨(14日)在中天《新聞深喉嚨》，就認為這代表綠營沒哏了！

平秀琳主持《新聞深喉嚨》昨日在討論高雄選情豬隊友，黃安、劉樂妍、吳音寧等人都名列榜上，談起黃安突然放話支持韓國瑜，國民黨籍市議員謝龍介直言他高度懷疑黃安被民進黨收買：「反間計裡面有一招作賊喊抓捉賊，這是民進黨慣用奧步之一。」直呼哪有這麼剛好，每到緊要關頭，黃安就剛好出現，「不要跟我說你愛國民黨，嘜來這套！」

至於民進黨開始拿黃安來打韓國瑜，黃暐瀚分析，最近這2天有很多民進黨委員、民意代表都在講說，「你看！黃安都已經要這樣嘲笑高雄，能夠挺韓國瑜嗎？一定要為了教訓黃安，不能投韓國瑜。」黃暐瀚接著點出這代表綠營背後一項殘酷事實，「連黃安拿來當選舉的哏，就表示他沒有其他的哏。」

距離投票倒數計時，全台選情愈來愈沸騰，中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》關心選戰、探討時事，廣受民眾喜愛，收視屢破佳績，14日4歲以上平均收視2.78（總收視人口222.5萬），收視最高點達3.72，再破節目開播以來新高紀錄，更一舉打敗同時段本土劇

(中時電子報)

影》唯一堅守真民意！中天新聞收視稱霸 打趴本土劇
福原愛炫江宏傑趁她睡著做這事 網羨慕甜炸：太寵了！
劉寶傑不續約《關鍵》 傳老闆早培養「自己人」接班
金馬主席李安看VR電影《5 x 1》 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。