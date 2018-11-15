李俊諭爭取溪州、溪頭「雙溪線」公車

彰化縣議員李俊諭15日邀集縣府工務處聽取溪州鄉民爭取「雙溪線」公車的訴求。（鐘武達攝）

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彰化縣政府去年陸續爭取開闢彰化、員林、溪湖等市區直達南投溪頭風景區的專線班車，縣議員李俊諭認為溪州鄉交通不便，但有同樣的旅遊需求，15日特別邀集縣府社會處、工務處協調爭取增闢溪州到溪頭的「雙溪線」公車，希望除了載送溪州鄉民到溪頭，也能為溪州帶進遊客。

縣府工務處運輸管理科長許僅宜說，偏遠地區民眾的聲音縣府很重視，將邀集客運業者評估及規劃，希望也能在溪州鄉設立發車點，方便民眾搭乘市區客運。另外，彰化縣年滿65歲的縣民持有長青幸福卡在縣內搭乘市區客運能享有半票優待，工務處會儘速著手進行評估及規劃，希望也能提供便利性的運輸。

李俊諭指出，近幾年南投溪頭風景區爆紅吸引不少彰化縣遊客前往旅遊或避暑，縣府為此陸續爭取彰化、員林客運公司開闢彰化、員林 、鹿港、和美、溪湖、二林等路線的公車直達溪頭。

他話鋒一轉說，目前有公車直達溪頭的都是交通比溪州方便的市區，這對同樣有旅遊需求的溪州鄉民來說相當不公平，最近就有不少鄉親與長青社團的長輩在反映，才會舉辦這場協調會，希望縣府傾聽。

李俊諭說，目前溪州鄉民需要2至3次轉乘才能到達溪頭，單趟旅行時間長達3小時，相當不方便，而溪州鄉擁有全國最大的平地森林溪州公園，如果能開闢「雙溪線」客運，將可以創造溪州與溪頭雙贏。

(中時 )

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