把握黃金治療期搶救「頂上危機」植髮掌握2原則免淪悲劇

2018年11月15日 18:42 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

有「頂上危機」的人，植髮往往是為了讓自己髮量更茂密、看起來更年輕，但是小心欠缺保養、太年輕植髮，恐淪「植髮悲劇」！

(男女性禿頭、掉髮的原因不太一樣，男性較多是雄性禿或壓力禿。圖片來源：shutterstock)

男人雄性禿更年期後趨緩 女人恐更明顯

在談禿頭的預防、治療、甚至「植髮的悲劇」前，得先了解為什麼會落髮，男女的落髮原因又是否一樣？

●男性─雄性禿、壓力禿

羅丹診所院長楊名權醫師表示，男性落髮大部分是雄性禿基因及壓力禿。雄性禿是受到男性荷爾蒙影響，落髮的形式主要有4種：最常見是從「M型」開始禿，其他還有「M型＋髮際線」一起掉、「M型＋地中海」、以及「地中海」為主的掉髮形式，但最後M字部位也會掉落。基因越強烈，禿頭情況越嚴重，但通常過了55歲、進入更年期後，雄性荷爾蒙降低，掉髮的情形會趨緩。

壓力凸大多是M型禿，由於後天壓力造成額頭兩個角的地方相對缺血而掉髮，但禿頭情況不會太嚴重，又可以分成急性和慢性壓力。若在短時間、半年內大量落髮，頭髮有機會再慢慢長回來；但若是超過半年以上的慢性壓力、頭髮在3～4年間慢慢掉落，要再長回來的機會就不大。

●女性─疾病、藥物、減重、產後、更年期

女性掉髮原因比較複雜。毛爵生髮診所院長劉怡坊表示，女性掉髮以頭頂或頭髮分線的地方為主，再慢慢擴散。年輕女性較常見因為甲狀腺亢進或低下、缺鐵性貧血、藥物或過度減重而引起，絕大部分頭髮會再長回來，除非電療或化療導致嚴重落髮、或者圓形禿都在同一個位置、形成疤痕，頭髮就有可能不再長回來。

女性也有可能雄性禿，通常出現在更年期、40～50歲之間，恰好與男性相反。楊名權表示，如果女生有雄性禿基因，更年期後因雌性荷爾蒙降低，雄性荷爾蒙相對較明顯，就會造成嚴重掉髮，髮量看起來更稀疏，但只有少數女生會嚴重而明顯的禿頭。另外，產後因荷爾蒙及營養素的改變造成的掉髮也會再長回來。

(圖片來源：謝佳君整理)

搶救落髮要趁早 青春期後就該開始預防

「預防禿頭要長期保養，因為這是一種慢性疾病，會越來越嚴重，」如果不想讓掉髮、禿頭的情況變嚴重，尤其是家族基因強烈，最好提早保養，楊名權建議從進入青春期就要開始留意髮質是否變細、變軟，如果一天掉超過100根頭髮，就要提高警覺，超過200根就該接受治療。

劉怡坊也強調預防的重要性，30～40歲是男性掉髮較嚴重的時期，最好在出現跡象的時候就盡早保養，但他認為，華人較少在20歲就開始掉髮，大約23或24歲才有跡象，如果做好保養，未來的結果就會大不相同。

保養方式主要有吃藥、擦藥和照光（雷射），也是比較保守的治療方式，積極的治療則包括植髮和皮下注射生長因子，其中，只有植髮是一勞永逸的治療方法，吃藥、擦藥、照光和皮下注射都必須持續到更年期左右。楊名權提醒，平常也要避免抽菸、接觸二手菸、有睡眠充足、適當紓壓，少吃高溫煎、炸的食物。

(對抗禿頭、掉髮應趁早，留意是否髮質變軟、變細，每天掉髮超過100根以上。圖片來源：陳德信)

植髮２原則：勿太早植髮、注意勤保養

但植髮到後來真的可能變成「小角龍」嗎？醫師表示，確實有可能，而且不只是小角龍，還可能出現「半月形」以及頂上剩下一搓的滑稽模樣。

楊名權表示，只要最開始從M字的部位開始掉髮，假使家族雄性禿基因強烈，太年輕植髮、又沒有好好保養，等到年紀大一點、剩下的頭髮也掉光，就有可能變成「小角龍」。國外也發生過先植了髮際線或地中海的部位，隨著年紀增加、頭髮持續掉落，最後只剩下額上「半月型」或頭頂一搓頭髮的情況。

因此，楊名權和劉怡坊都不建議患者太年輕植髮，應先了解家族史或先用藥治療並持續追蹤觀察。劉怡坊建議28歲、或至少25歲後再進行植髮治療，如果40歲後、掉髮情況趨緩，這時再植髮可以做的變化也比較多。

楊名權則建議，如果家族遺傳明顯，最好35～50歲之間再植髮；如果家族傾向沒有那麼強烈，可以稍微提前到25～30歲之間。

重點是，年輕患者堅持要植髮必須做好剩下頭髮的保養，減緩掉髮的情況；而且植髮是取後枕部比較不受男性荷爾蒙攻擊的部位做為材料，但如果掉髮太嚴重、髮量不足，即使將來想再植髮恐怕也力不從心，「只能戴假髮。」

(中時電子報)