路斯明、莫允雯微電影首播 1小時吸21萬流量

莫允雯、路斯明合演微電影。（始祖鳥互動娛樂）

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莫允雯、路斯明合演微電影。（始祖鳥互動娛樂）
路斯明。（始祖鳥互動娛樂）
莫允雯。（始祖鳥互動娛樂）

路斯明、莫允雯共同主演的《萬王之王：萬中選一的你》微電影，14日於Yahoo首頁前導首播，立即在一小時內吸引21萬流量，表現相當亮眼。兩人為了傳神演出理工資優生，甚至上課了解mud遊戲，實地觀摩遊戲公司。接下來16日將在三立都會台、愛奇藝、酷瞧、Choco TV同步播映。

《萬王之王：萬中選一的你》取材自22年前的「萬王之王」文字mud遊戲的真實故事，這款遊戲由兩位台灣清大研究生所發明設計，恢宏的世界觀，鼓勵玩家創造王國及任務的玩法，在當時大受歡迎，開啟了大中華網遊的契機與榮景。萬王之王情侶Ruby & Onyx就像是遊戲界的神雕俠侶，大神一般的存在。

雖然是第一次合作，卻展現了神默契。一上戲，兩人就要飾演情侶，互動卻相當自然。莫允雯說：「我一直很欣賞斯明，我的閨蜜聽到我跟他合作，立馬要來探班。」路斯明也表示：「也許因為都有國外的成長背景，讓我們有一種熟悉感。」

男女主角在遊戲中相識，耶誕夜第一次碰面，但拍攝日是大熱天，而且是人潮滿滿的信義區影城商圈，劇組吃足了苦頭，兩個主角仍敬業穿上厚重大外套，浪漫相遇。

出品人錢幽蘭，也是台港澳代理發行「萬王之王3D」手遊的始祖鳥互動娛樂CEO，表示：「我們想要傳遞一個信念，年輕人要敢夢敢做，22年前，他們可以創造一個傳奇，直到2018仍然這麼有影響力，我們更要延續這樣的想像力與創造力。尤其在一片喧囂浮躁的環境下，這部微電影彷彿提供了一個寧靜的角落，讓台灣人看見未來的希望。」

(中時 )

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