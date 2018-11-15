公民數鳥 五年13種度冬水鳥顯著下降

2018年11月15日 18:47 中時 游昇俯

太平洋金斑鴴。（中華鳥會提供）

小環頸鴴。（中華鳥會提供）

公民科學活動「台灣新年數鳥嘉年華（New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan）」今年完成第五次數鳥任務，但五年來發現有13種度冬水鳥的數量顯著下降，包括劇烈下降的小水鴨等7種，以及中度下降的蒼鷺等6種。鳥類族群下降的主因，在於中國大陸沿海可供棲息、繁殖的泥灘地，因人工化而快速流失。

台灣新年數鳥嘉年華是在新年之初，於全台及離島各地所進行的鳥類計數活動，藉由公民合作觀察記錄，可適當反映台灣冬季的整體鳥類狀態和變遷。

第五屆活動在2017年12月16日至2018年1月7日間舉行，共有全國1296名鳥友參與響應，範圍遍及台澎金馬，甚至遠到東沙群島。鳥友在涵蓋國土面積約13%的172個樣區圓紀錄鳥類數量，共紀錄到334種、30萬3426隻次的鳥類。

所有樣區中，以「田寮洋」鳥種數111種最多，「嘉義布袋」紀錄到3萬9024隻次的鳥類，則是連續五年鳥類數量最多的樣區圓。

中華民國野鳥學會表示，五年來有13種度冬水鳥的數量顯著下降，包括劇烈下降的7種，有小水鴨、太平洋金斑鴴、鐵嘴鴴、翻石鷸、長趾濱鷸、三趾濱鷸及田鷸；中度下降6種，有蒼鷺、灰斑鴴、小環頸鴴、青足鷸、鷹斑鷸及黑腹濱鷸。

鳥類族群下降的主因，在於中國大陸沿海的泥灘地因人工化而快速流失，尤其是黃海、渤海及崇明東灘等重要的遷徙中繼站。

中華鳥會指出，中國沿海的人工海堤和構造物快速擴張，已達1萬1560 公里，約占中國海岸線的58%至61%，比萬里長城還要長，稱為「新長城（new Great Wall）」；新長城快速擴張，導致沿海天然泥灘地每年流失1.2%，是東亞澳遷徙線候鳥族群大幅下降的主因，已威脅到全球超過25%的水鳥。

(中時 )