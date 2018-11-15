埔里最大FB社團管理員 PO特定候選人影片漏餡惹議

2018年11月15日 18:47 中時 廖肇祥

FB社團「埔里人通通＋近來」某管理員在YouTube上傳某鎮長候選人文宣廣告，遭到網友質疑「球員兼裁判」，該管理員回應只是「舉手之勞」。（圖／截自網路）

眼尖網友發現，YouTube上某候選人形象影片的發文者，姓名與FB社團「埔里人通通＋近來」某管理員一樣。（圖／截自網路）

埔里鎮某知名FB社團人數達5.4萬人，某位管理員近日PO某鎮長候選人影片到YouTube頻道，竟然不是以候選人總部帳號發文，畫面遭到網友截圖，被質疑管理員在社團裡帶風向立場不公，該名版主表示因為「檔案太大」，某候選人團隊拜託他協助上傳，如果有其他候選人需要協助，他也會一起幫忙。

距離投票日不到10天，各候選人網路造勢拉抬行動愈來愈密集，埔里地區知名「埔里人通通＋近來」團員高達5.4萬，為控管社團秩序，規定除了埔里在職記者可分享或複製新聞之外，社員不得張貼，關於政治人物的粉絲專頁分享，一個人物一天僅限一篇，但進入選舉白熱化階段，不時有網友質疑管理員不公，不但為特定候選人抬轎，甚至審查其他候選人貼文，不讓其刊登。

近日該社團某網友po出某政黨候選人形象廣告，內容主要訴求為各個社會階層對於美滿的家之想像，「人民吃得飽，生活過得去，才有多餘的能量讓自己往更有意義的定位邁進。」雖然表達小民心聲、感人肺腑，但眼尖的網友發現，YouTube上也有一則同樣的影片，上傳影片網友的署名與社團某管理員一樣。

隨即有網友質疑「難怪＋近來的版都會被導向特定風向，原來就是版主球員兼裁判！」「整個團隊沒有一個youtube帳號，也是滿厲害的」。事後該名管理員並未否認自己就是上傳影片者，解釋係該團隊「檔案很大，他們上傳都失敗，剛好有人認識我就問我可不可以幫忙......舉手之勞而已」。該名管理員又另外發文解釋，「另外兩位陣營也需要我用我的帳號上傳，我絕對幫。」。有網友在下方回應，「XX 原來真的是你！下次可以找點說嗎XD天龍八部都快演完了」。

(中時 )