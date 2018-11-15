原住民年輕藝術家讓世界看見《台灣最美》

旅英原住民藝術家優席夫作品具強烈色彩，融合阿美族與西方文化元素。

友善列印
中時
參展原住民藝術家設計的服裝凸顯台灣原住民文化特色，卻又極具現代感。

一群原住民年輕藝術工作者，他們擷取本身族群文化元素，試圖結合各類媒材，開發為具有民族特色的現代商品，要立足台灣，連結世界。包括阿美族旅英知名藝術家優席夫（Yosifu）、撒奇萊雅族吳秀梅（Siku Sawmah）、泰雅族林孟君（Gaki Baunay）、尤瑪‧達陸（Yuma Taru）、太魯閣族林德拉（Trabus Sayku）等人，24日起將在台北市花博公園彩蝶館舉行發表會，展現新生代原住民的創意。

台灣擁有獨特的原住民族，目前經官方承認有16族，還有多族仍持續爭取正名，這些全世界獨一無二的原住民文化，經常被作為台灣對外推廣活動的名片，但事實上，原住民族在許多情況通常不是真正的主角，面對全球化時代，優席夫呼應「風格經濟」的觀點，他認為當經濟大國崛起，台灣不可能再像30年前，靠勞力密集、低廉代工產業去創造經濟奇蹟，而是要運用我們本身獨特的風格、文化元素去創造優勢。

本次參展的藝術家除了名揚國際優席夫，他的作品融合阿美族與西方元素；吳秀梅運用她自己具有血統的噶瑪蘭族香蕉絲為素材；曾在電影《賽德克.巴萊》擔綱泰牧摩那一角的林孟君，與同樣出身苗栗泰安的尤瑪‧達陸，都擅長詮釋本身泰雅族瀕臨失傳的泰雅編織工法，加上極具現代感的設計風；林德拉是擅長狩獵的太魯閣族，他的作品常見取材大自然與動物的符號元素。

這場即將在花博公園彩蝶館登場的生活周活動，以《台灣最美》為主題，透過音樂、歌舞、織品、服裝秀、論壇形式，展現原住民藝術工作者的創作，與開發自有品牌的努力，希望讓國內外人士看見台灣原住民族之美。

(中時 )

公民數鳥 五年13種度冬水鳥顯著… 陸船金門盜採海砂落網 罰款100…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。