原住民年輕藝術家讓世界看見《台灣最美》

2018年11月15日 19:22 中時 黃子明

參展原住民藝術家設計的服裝凸顯台灣原住民文化特色，卻又極具現代感。

一群原住民年輕藝術工作者，他們擷取本身族群文化元素，試圖結合各類媒材，開發為具有民族特色的現代商品，要立足台灣，連結世界。包括阿美族旅英知名藝術家優席夫（Yosifu）、撒奇萊雅族吳秀梅（Siku Sawmah）、泰雅族林孟君（Gaki Baunay）、尤瑪‧達陸（Yuma Taru）、太魯閣族林德拉（Trabus Sayku）等人，24日起將在台北市花博公園彩蝶館舉行發表會，展現新生代原住民的創意。

台灣擁有獨特的原住民族，目前經官方承認有16族，還有多族仍持續爭取正名，這些全世界獨一無二的原住民文化，經常被作為台灣對外推廣活動的名片，但事實上，原住民族在許多情況通常不是真正的主角，面對全球化時代，優席夫呼應「風格經濟」的觀點，他認為當經濟大國崛起，台灣不可能再像30年前，靠勞力密集、低廉代工產業去創造經濟奇蹟，而是要運用我們本身獨特的風格、文化元素去創造優勢。

本次參展的藝術家除了名揚國際優席夫，他的作品融合阿美族與西方元素；吳秀梅運用她自己具有血統的噶瑪蘭族香蕉絲為素材；曾在電影《賽德克.巴萊》擔綱泰牧摩那一角的林孟君，與同樣出身苗栗泰安的尤瑪‧達陸，都擅長詮釋本身泰雅族瀕臨失傳的泰雅編織工法，加上極具現代感的設計風；林德拉是擅長狩獵的太魯閣族，他的作品常見取材大自然與動物的符號元素。

這場即將在花博公園彩蝶館登場的生活周活動，以《台灣最美》為主題，透過音樂、歌舞、織品、服裝秀、論壇形式，展現原住民藝術工作者的創作，與開發自有品牌的努力，希望讓國內外人士看見台灣原住民族之美。

(中時 )