陸船金門盜採海砂落網 罰款100萬元起跳

2018年11月15日 19:22 中時 李金生

盜採的海砂約800立方公尺全部「吐」回大海外，還面臨新台幣100萬元起跳的罰款處分。（金門海巡隊提供）

大陸漳州籍抽砂船「海潤9688號」涉嫌越界摸黑作業，遭金門海巡隊逮個正著，盜採的海砂約800立方公尺全部「吐」回大海外，6名船員連同船隻押回料羅隊本部偵辦，面臨新台幣100萬元起跳的罰款處分。

海巡署金門巡防區指揮部雷達於昨（14）日晚間，發現有大型可疑目標在田埔外海限制水域徘徊，從航行軌跡研判可能是陸船盜採海砂，當即通報金門海巡隊巡防艇10039艇在22時15分趕抵現場，果然查獲「海」船在我方海域內，利用舷側抽砂管伸入海中大抽特抽。

海巡幹員冒著風浪登檢逮捕6名船員，並扣得船上海砂約800立方公尺，經報請金門地檢署檢察官同意後，在押解返途中「吐」回大海。

海巡指出，「海」船噸位約1400噸，自大陸泉州石井港駛往金門海域作業，目前查扣於料羅港，涉案6人已依觸犯刑法加重竊盜罪、國安法等罪嫌移送金門地檢署偵辦，同時通報金門縣政府依土石採取法處罰。

金門海巡隊執行「護永專案」成效斐然，今年已查扣大陸漁船非法越界捕漁29艘95人，其中9艘罰款新台幣510萬元、另20艘沒入移交縣政府銷燬。另近期連續查扣千噸級抽砂船2艘13人，也由金門地檢署羈偵中。

(中時 )