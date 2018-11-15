彭斯提對陸6底線 華春瑩：雙方應相互尊重、對等互利

2018年11月15日 21:03 旺報 潘維庭

美國副總統彭斯14日提出美方在貿易談判的6道底線，除了雙邊貿易糾紛外，在智財權保護、強迫技轉、市場准入、遵守國際規則和國際水域航行自由等問題上，要求大陸讓步。大陸外交部發言人華春瑩15日在例行記者會上表示，中美應相互尊重和對等互利」，她表示，當前中美關係正處在重要關頭，需要雙方做出正確抉擇。

15日舉行的大陸外交部記者會上，華春瑩回應陸媒《環球時報》的問詢時首先反問： 「不知彭斯這番言論代表的是他個人，還是代表美國政府的正式意見？ 」

華春瑩表示，中方尊重美方主權、安全和發展利益，美方同樣應當尊重中方的主權、安全和發展利益，尊重中國人民選擇的符合中國國情的發展道路。

華春瑩稱，關於經貿磋商問題，中方立場非常明確，堅持中美經貿合作本質是互利共贏，在相互尊重、對等互利的基礎上開展談判磋商是解決經貿問題的唯一正確道路，「在這個問題上，中國不欠誰，不求誰，更不怕誰。」

至於要求中國遵守國際準則規範這個問題上，華春瑩指出，在遵守國際準則規範上，中國一向是「模範生」，「我倒是注意到前不久俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃女士在一場發布會上花了十五分鐘時間列舉了美國違反或廢除重大國際條約的歷史，所以我真心建議美方有些人士不要總是粉飾自己，指責別人」。

(旺報 )